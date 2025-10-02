使うほどに馴染む！本革製4WAYサコッシュ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、サコッシュ・ショルダーバッグ・クラッチバッグ・バッグインバッグの4WAYの仕様で使えて、長財布や11インチ以下のiPadも入る、上質な牛本革製でしっとりと手に馴染むサコッシュ「200-BAG095」（ブラック・ブラウン・ネイビー）を発売した。
■本革製4WAYサコッシュ
使うほどに馴染む。本革製4WAYサコッシュ。
サコッシュ・ショルダーバッグ・クラッチバッグ・バッグインバッグの4WAY仕様だ。
上質な牛本革製なので、しっとりと手に馴染む手触り。しなやかな牛本革で、適度にやわらかく使いやすい。。
長財布やiPad（11インチ以下）も入るちょうどいいサイズの設計。小物をスッキリ収納できる充実のポケットが4つもついている。中にはスマホやモバイルバッテリーが入る小物ポケットが2つ。鍵などの収納に便利なファスナーポケットがついている。外には定期入れなどに便利な、大きく開いてアクセスしやすい外部ポケットがついている。
※500mlペットボトルのような大きいものを入れると11インチのiPadが入らない。
※スマホ用のポケットにはケース付きのiPhone Pro Maxサイズは入らない。予めご了承のこと。
スタイルや体型に合わせて75cmから130cmまでベルトの長さを調整できる。ベルトはかんたんに取り外すことができるので、クラッチバッグやバッグインバッグとしても使用できる。厚みが約4cmと薄型でスマートな印象だ。直径6.5cm程度のサイズの500mlペットボトルは横向きに収納することができる。
※4cm以上の厚みのものを収納すると、収納物に押されて本製品が膨らんでしまい横幅が小さくなる。
※撥水加工付きだが、色落ちには十分注意。
■上質な牛本革製でしっとりと手に馴染むサコッシュ（ブラック）「200-BAG095BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■本革製4WAYサコッシュ
使うほどに馴染む。本革製4WAYサコッシュ。
サコッシュ・ショルダーバッグ・クラッチバッグ・バッグインバッグの4WAY仕様だ。
上質な牛本革製なので、しっとりと手に馴染む手触り。しなやかな牛本革で、適度にやわらかく使いやすい。。
長財布やiPad（11インチ以下）も入るちょうどいいサイズの設計。小物をスッキリ収納できる充実のポケットが4つもついている。中にはスマホやモバイルバッテリーが入る小物ポケットが2つ。鍵などの収納に便利なファスナーポケットがついている。外には定期入れなどに便利な、大きく開いてアクセスしやすい外部ポケットがついている。
※500mlペットボトルのような大きいものを入れると11インチのiPadが入らない。
※スマホ用のポケットにはケース付きのiPhone Pro Maxサイズは入らない。予めご了承のこと。
スタイルや体型に合わせて75cmから130cmまでベルトの長さを調整できる。ベルトはかんたんに取り外すことができるので、クラッチバッグやバッグインバッグとしても使用できる。厚みが約4cmと薄型でスマートな印象だ。直径6.5cm程度のサイズの500mlペットボトルは横向きに収納することができる。
※4cm以上の厚みのものを収納すると、収納物に押されて本製品が膨らんでしまい横幅が小さくなる。
※撥水加工付きだが、色落ちには十分注意。
■上質な牛本革製でしっとりと手に馴染むサコッシュ（ブラック）「200-BAG095BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ