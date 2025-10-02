BLACKPINK¥ê¥µ¤¬¥»¥¯¥·ー¤¹¤®¤ëÆ©¤±´¶¤Î¹õ¥ìー¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÈäÏª¡ª¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó»ÅÍÍ¤Î¥é¥Ö¥Ö¤â
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤¬¡¢Æ©¤±´¶¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥ìー¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①¥»¥¯¥·ー¤ÊBLACKPINK¥ê¥µ¤Î¹õ¥ìー¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ ②¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó»ÅÍÍ¤Î¥é¥Ö¥Ö
¢£BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯¥¿¥¤¥È¤Ê¥ìー¥¹¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ýー¥º
¥ê¥µ¤Ï9·î30Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¡£¤¢¤é¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¤½¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤í¤¦¤«¡¢¥ê¥µ¤¬¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ì¥¹¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Éâ¤½Ð¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢Ãæ¤ËÃå¤¿¥Ö¥é¤È¥·¥çー¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Êー¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥ìー¥¹ÌÏÍÍ¤Ç¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¡¢¥ê¥µ¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£¥ê¥µ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¸«²¼¤í¤·¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤Æ¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LV¥Þー¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥é¥Ö¥Ö¤ò»ý¤ÄBLACKPINK¥ê¥µ
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ë¥Ã¥È¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥·¥çー¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ê¥µ¡£ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Î®¹ÔÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦LABUBU¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¤¬¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£