¸¸¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºËÜ¤¬£±£±£°¥Ú¡¼¥¸²ÃÉ®¤·£´£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü´©¡Ä¸Î¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬Í£°ì¸øÇ§
¡¡£´£¹Ç¯Á°¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¸Î¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬Í£°ì¸øÇ§¤·¤¿¸¸¤Î½ñ¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡×¡Ê£±£¹£·£¶Ç¯¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó½ÐÈÇ¡Ë¤¬¡¢£±£±£°¥Ú¡¼¥¸¤Î²ÃÉ®¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¿·ÁõÁýÊä²þÄûÈÇ¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡×¡Ê£±£°·î£¶ÆüÈ¯Çä¡¢ÀÄ»Ö¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¼èºàÎò£µ£¹Ç¯¤Î¾®¿û¹¨»á¡£Åö»þ¡¢¥á¥ê¡¼»á¤È¶¦Æ±ºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·ÝÇ½¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò°ì¿·¤·¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ç¤Ï¥á¥ê¡¼»á¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¿ï½ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬ÆüËÜ¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ä¡¢²ÃÉ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÈëÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¿û»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç°é¤Æ¡¢°¦¤·Â³¤±¤¿¥á¥ê¡¼¤Ï¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¿ÍÁ°¤Ë´é¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÉ½¤Ç¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ù¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤¹¤ë¡Ø±Æ¤Î¿Í¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø»ä¤ÎÎ©¾ì¤Ï±Æ¤Î¿Í¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤¬¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ç¡¢¡ØÇ®¿´¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ËËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤¬ËÜÃø¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ÎÍØ³¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥Ê¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ°ìÇÕ°ú¤±ä¤Ð¤·¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸Ìó¤µ¤»¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÊý¼°¡×¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ò¿§¤ÇÉ½¤¹¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¦¥«¥é¡¼¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡Ë¡×¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈ¢¿ä¤·¡×¤Ê¤É¡¢Æ±»öÌ³½ê¤¬Ã´¤Ã¤¿·ÝÇ½»Ë¤Î°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï³Ê¹¥¤Î°ìºý¤È¸À¤¨¤ë¡£¡¡