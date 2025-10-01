3000品目以上が･･･値上げの秋「消費が下押しされる可能性も」日銀新潟支店が経済動向を発表【新潟】
10月1日から3000品目あまりが値上げとなりました。家計に打撃が続く中、日本銀行新潟支店が9月の県内の金融経済動向を発表しました。
日銀新潟支店は、県内景気全体について「原材料高の影響などを受けつつも持ち直している」としました。個人消費については、値上げの状況であっても購買意欲は改善傾向にあり、売り上げも増加しているとして「一部で弱い動きとなっているものの、回復している」としました。
そんな中やってきた『値上げの秋』。
帝国データバンクの調査では、10月の値上げは3024品目。このうち「酒類・飲料」が2000品目あまりと7割以上を占め、パックごはんや餅などの「加工食品」は340品目が値上げされます。
日銀新潟支店の平形尚久支店長は「このまま値上げが続けば上半期よりも消費が下押しされる可能性がある」としました。
