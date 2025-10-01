【べらぼう】実際に存在した花魁！後に山東京伝（古川雄大）の妻となる「菊園（望海風斗）」の哀しい最期

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」皆さんも楽しんでいますか？

さて、第37回放送「地獄に京伝」で初登場した、山東京伝（古川雄大）のなじみの座敷持花魁・菊園（きくぞの。お菊）。

果たして彼女は何者で、今後、京伝とどんな関係を築くのでしょうか？

扇屋の番頭新造・菊園

望海風斗演じる菊園。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

彼女は史実で、後に京伝の妻となる吉原遊女・菊園（きくぞの。お菊）です。

菊園は宝暦14年（1764年）生まれ、生い立ちや吉原遊郭へ売られて来た経緯などについて、詳しいことは分かっていません。

扇屋（楼主は扇屋宇右衛門）のお抱え遊女で、京伝とは天明5年（1785年）ごろから交流していました。

※以前、劇中で蔦重が京伝を説得するため「扇屋、花扇（と引き合わせてあげるから）！」と言ったのに対して、京伝は「もう敵娼（あいかた）いますんで」と断っています。この敵娼とは菊園のことだったのでしょう（同じ妓楼内で別の遊女と通じるのはご法度）。

やがて寛政元年（1789年）に菊園は年季明けとなりますが、彼女は花扇（はなおおぎ）花魁の番頭新造（秘書的存在）として扇屋に残りました。

恐らく行くあてがなかった……というより、意中の京伝がいつまでも煮え切らない態度をとっていたからかも知れません。

飽きられてしまったのではないようで、お客として来てはくれるけど、このままずっとこのままなのでしょうか。

他の出会いを待とうにも、お客の間では「菊園は京伝先生の馴染みだから」という評判で、敬遠して寄りつきません。

半ば飼い殺し状態となりつつあった菊園を見かねて、扇屋宇右衛門は半ば実力行使に及びました。京伝の元へ、菊園を送りつけたのです。

「なぁ先生。無理強いする筋でもないのだけれど、菊園もいい年だし、そろそろ……」

さすがの京伝も、ここまでされては断り切れません。とうとう年貢の納め時と観念して、菊園を妻に迎えたのです。

時に寛政2年（1790年）2月、京伝30歳（宝暦11・1761年生まれ）／菊園27歳でした。

幸せは永く続かず

結婚した菊園は源氏名から「お菊」と名を改め、京伝の妻として献身的に尽くしたそうです。

夫婦仲は円満で、まあ舅や姑にもよく尽くしたことから、大層喜ばれました。

しかし永年にわたる遊女勤めからお菊の身体は蝕まれていたようです。

京伝との結婚からわずか3年後の寛政5年（1793年）、お菊は血道（ちのみち。子宮がんと推測される）で世を去ってしまいました。

苦痛に悶絶するお菊に対して、京伝はとても見ていられないとばかり、吉原遊郭へ逃げ込みます。

いよいよお菊が危篤に陥っても、京伝は最期を看取る勇気が出ません。さすがに舅や姑らは側にいたでしょうが、肝心の夫がいないのは、彼女にとってより辛かったことでしょう。

夫に見離され、孤独の中で死んでいったお菊の悲痛は、察するに余りあるものです。

菊園（お菊）略年表

宝暦11年（1761年） 京伝が誕生宝暦14年（1764年） 誕生（1歳）安永8年（1779年）ごろ 扇屋に売られる？（16歳）天明5年（1785年）ごろ 京伝の敵娼に（22歳）寛政元年（1789年） 年季明け（26歳）寛政2年（1790年） 京伝と結婚（27歳）寛政5年（1793年） 血道で死去（30歳）

今回は京伝の妻となる菊園（お菊）について、その生涯をたどってきました。

果たして京伝との関係がどのように描かれていくのか、今後の展開が気になりますね！

