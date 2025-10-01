東京・表参道にある美容室「ELTE」の経営者で美容師の藤井庄吾容疑者（33）が、不同意わいせつ容疑で逮捕された。被害者とされる20代女性は、店の客だったようだ。全国紙の社会部記者が解説する。

【写真】約1.5万人のフォロワーを抱える人気美容師だった藤井庄吾容疑者

「藤井容疑者は4月29日夜、カット後に『大きな鏡がある』と女性客をトイレに連れ込んだ後、ドアの鍵を締めて、『良いシャンプーをあげる。今回の料金もいらない』と下着の上から自分の下半身を触らせた疑いが持たれています。当時、店には2人きりだったようです。

警視庁は認否を明らかにしていませんが、複数の女性客から同様の相談があるといい、余罪も含めて捜査を進めているそうです」

藤井容疑者は、Instagramで約1.5万人のフォロワーを抱える人気美容師だった。ファッション誌編集者が語る。

「人気女性アイドルやインフルエンサーを多数担当し、若い女性の間でカリスマ的に支持されています。美容師向けのセミナーなども行う確かな技術力がある一方で、経営する美容室は、カットやカラーなど1万円以下のメニューも豊富で、比較的手が出しやすい価格帯です。

『インスタを見て来ました』という新規客も多く、予約は1か月先まで埋まっているような状況でした」（ファッション誌編集者）

Instagramが重要な営業ツールになっていたようだ。藤井容疑者は毎日のように写真を投稿し、逮捕報道が出る前日の9月29日にも〈このクオリティを是非ご体感ください〉〈ご予約お待ちしております〉とアピールしていた。

「カット後の女性の写真をよく投稿していました。藤井さんは施術中にお客さんとコミュニケーションを取るタイプですし、『大きな鏡で仕上がりをチェックしよう』のように会話の流れでトイレに誘導されたら、女性側もそれほど違和感を持たなかったのではないでしょうか。

現在、『ELTE』の予約サイトを開くと、藤井容疑者はずっと指名予約できない状態になっています。しかし別のスタイリストは予約できるので、藤井容疑者が逮捕されても、店の営業自体は続けるつもりなのかもしれません」（同前）

藤井容疑者から施術を受けたという女性は、「施術中は普通だった」と証言する。

「昨年12月、藤井さん指名で初めてお店に行きました。施術中は、普通の美容師という印象でした。どちらかと言えば内向的な感じでしたが、笑顔で接客してくれて、それなりに会話も楽しくできました」

しかし会計時に一転、衝撃的な発言をぶつけられたという。

「会計で2人きりになったとき、藤井さんが『以前お客様でお金が足りない方がいて、その人が"（性行為の）お相手するから負けてください！"って言ってきたんですよね』と話してきたんです。私が『そんなヤバい客いるんですか？』と返すと、藤井さんは、『もし僕が相手ならいくらでできますか？』と聞いてきました。

大人しい方だから距離感をミスったのかと思い、『誰だとしても無理です！』と笑って流しましたが、返答次第では私もトイレに連れ込まれていたのかも……と想像したら恐怖です。カットの仕上がりも納得がいかず、それからお店には行っていません」（前出の女性）

ほかの女性からも"藤井容疑者に同じ質問をぶつけられた"との証言が得られた。約1年前に施術を受けたという別の女性が語る。

「会計のとき、藤井さんに『以前自分のお客さんで手持ちのお金が足りず、ATMでも下ろせなくて、"そういった行為"を代金の代わりにしたいと言ってきた方がいて』と言われました。その後に『俺が（お金を）払うから、そういうことしてって言ったらします？』と聞かれて、返答をにごしていたところ、何度も同じことを聞かれました。また利用したいと思っていたのに、その発言で行く気がなくなりました」

会計時のセクハラが常套手段になっていたのかもしれない。若い女性が集まる店で、"獲物"を物色していたのか。