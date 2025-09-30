年下のイケメン俳優とホテル宿泊→朝帰りをした元アイドルが、昨夜の出来事を告白。女子メンバーたちを驚愕させた。

【映像】元アイドル、イケメン俳優と実際にホテルで過ごした映像

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

2日目に行われたカップルチャレンジで優勝した最年少ビジュ王子・たつや（21歳／俳優）と博多弁の照れ屋さん・さくら（28歳／元アイドル）のペアはご褒美としてホテルでディナーすることに。翌日、朝帰りをしたさくらは女子部屋で「イチャイチャとかはしてない？」と聞かれると「そっち系はあったかも」と笑い「キス…をされそうになった。口にチュー」と告白した。さらに「めっちゃ嫌だって言った」と話し、たつやからのキスを拒んだと言うさくら。たつやに対して「マネーっぽさを感じる。やけん、来られてもすぐいっちゃいけんと思う」と複雑な心境を語った。

スタジオでは、さくらにぐいぐいアプローチをかけていた最年少のたつやについて「かわいいってなる」とコメントする山本。とうあも「母性が…」と山本の意見に同意していた。