Ž¢ADHD¤Î¤»¤¤Ž£¤Ë¤¹¤ì¤Ð»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤âËº¤ìÊª¤âÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¡ÄŽ¢È¯Ã£¾ã³²Ž£¤Î¿ÇÃÇ¤òÍß¤·¤¬¤ëÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¿¼¹ï¤ÊÇØ·Ê
¢¨»öÎã¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·°ìÉô²Ã¹©¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¿È¤ò¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÃËÀ
¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÃý¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤éÈ¯Ã£¾ã³²¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¿¹ÅÄ°ìÍº¤µ¤ó¡Ê49ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£
Èà¤ÏÉ®¼Ô¤¬±Ä¤à¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÏÃ¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¾å»Ê¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¡Ù¤Æ»×¤Ã¤Æ¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤Ê¤»¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤â¤¦¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡½¡½²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¿ÇÃÇ¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¶á¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ØÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ê°Ê²¼¡¢ADHD¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢Ìô½Ð¤·¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡ØÌÌÇò¤¤µ»ö¤¬½Ð¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¤½¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¡¢ËÜÅö¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç¡£¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ADHD¤Î¿ÇÃÇ¤Ë´¶¤¸¤¿µ¿ÌäÅÀ
Èà¤Ï¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¡¢»þ·ÏÎó¤ÇÍä¤ß¤Ê¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï°å»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ¾ÀÜÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤Ï²¼¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤í¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤½¤Î¿ÇÃÇ¤ä¸«Î©¤Æ¤¬ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤³¤³¤í¤ÎÌäÂê¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¡¢É¬¤º¿µ½Å¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤Ø¤ÎÊÖÅú¤ÏÅª³Î¤«¡¢ÏÃ¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏADHD¡Ê¤ò´Þ¤àÈ¯Ã£¾ã³²¡Ë¤ÎÊý¤Ï¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬Êª»ö¤ò»þ·ÏÎó¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤â²¿¤é¤«¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ØÅ¦¤ÏÀº¿À°å³Ø¤äÈ¯Ã£¿´Íý³Ø¤Ê¤É¤Î¿´Íý·Ï¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¤Ç¤Î¸ì³Ø¸¦µæ¡ÊIsra Khan Afridi¡¡2024¡Ë¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÂç³ØµªÍ×¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Í½È÷Åª¸¦µæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤Î»ØÅ¦¤ò¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ë½ÏÎý¤ÎÀº¿À²Ê°å¤«¤éÀµ³Î¤Ê¸«Î©¤Æ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï·¹Ä°¤¹¤ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾åµ¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤ë¤â¤Ã¤È°ÊÁ°¤è¤ê¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ç¤ÏÅö¿Í¤Î¡Ö¸ì¤ê¡×¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËADHD¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£ADHD¤Ê¤é¿¦¾ì°Ê³°¤Ç¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä
ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÏADHD¤Î¥¿¥¤¥×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÔÃí°ÕÍ¥Àª·¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿Æ°À¤ä¾×Æ°À¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ç¤¢¤ë¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¾å¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤â³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤¤ê¤´¤È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¿¦¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ë¤ÏÂ¿Æ°À¡¦¾×Æ°À¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÕ¤ò¸À¤¦¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ADHD¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ç¾µ¡Ç½¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â²ÈÄíÆâ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âº¤¤ê¤´¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¿¦¾ì¤À¤±¤Çº¤¤ê¤´¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ADHD¤È¤ÏÊÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬ADHD¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀº¿À²Ê¿ÇÃÇ¤òÍß¤¹¤ëÆ°¤¡×¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿
¼Â¤Ï¡¢¿Í¤¬Àº¿À²Ê¿ÇÃÇ¤òÍß¤¹¤ë¤Î¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£18À¤µªÁ°È¾¤«¤é19À¤µª¤´¤í¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸³Ø³¦¤Ç¤Ï¥²¡¼¥Æ¡¢²»³Ú³¦¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¤ä¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤¬¡¢¼«¤é¤Î¥á¥é¥ó¥³¥ê¡¼¡Ê¸½Âå¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤Î³µÇ°¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ë¤ò·Ý½Ñ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¡¢À¤´Ö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥é¥ó¥³¥ê¡¼¤¬·Ý½ÑÀÅ·ºÍÅª¤Ê¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤´Ö¤ØÅÁ¤ï¤ê¡¢ÆâÌÌÅª¤ÊÇº¤ß¤ä¸ÉÎ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¹âµ®¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÆÃ¤ËÃæ»º³¬µé¤äÃÎ¼±ÁØ¤¬¥á¥é¥ó¥³¥ê¡¼¤Î¿ÇÃÇ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬¸½Âå¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ÇÃÇ¤òÍß¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°´¶¤È°Â¿´´¶¤ò´õµá¤¹¤ë¿´Íý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬ÉÕ²Ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¹ñ¡¦¹ÔÀ¯¡¢È¯Ã£¾ã³²¼Ô½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÈ¯¿®¤Î»ÅÊý¤âÂ¿¾¯ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Î¸¶°ø¤òÈ¯Ã£¾ã³²¤Ëµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á
¤µ¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÈà¤â¡¢
¡ÖADHD¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤¦¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿¦¾ì¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òºÙ¤«¤¯Ê¹¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ÈÎä¤ä´À¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤¢¤Þ¤êÂ¾¤Î¤³¤È¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤í¤Î¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¾ï¤Ë¡Ö¤¢¤¿¤Õ¤¿¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤â¡¢È¯Ã£¾ã³²¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÀº¿À²Ê¿ÇÃÇ¼«ÂÎ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡ÊDSM-¸¤«¤éDSM-5¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òµ¡¤Ë¡¢³ºÅö¾É¾õ¤¬6¢ª5¤Ø¸º¾¯¡¦È¯¾ÉÇ¯Îð¤¬7ºÐ¢ª12ºÐ¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¿È¶á¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ÎÂ¿¤¯¤¬È¯Ã£¾ã³²¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»ê¤ë½ê¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉADHD¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¼¨¤¹³µÇ°¤òÍß¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í¤Î¿´Íý¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤òÍß¤¹¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢ADHD¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÆÀÅÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¸í¿Ç¤µ¤ì¤¿¤ê²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¡¢Arij Alarachi»á¤é¡ÊAssessment»ï¡¢2024¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø·Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¿ÇÃÇ´ð½à¤ò´ð¤Ë¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Ìó40¡ó¤Î¿Í¤¬ADHD¤Î¿ÇÃÇ´ð½àA¤òËþ¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ADHD¤ÎÎ×¾²ÅªÆÃÄ§¤òËþ¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏÌó3.4¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢ADHD¤Î²á¾®É¾²Á¤È¸½¹Ô¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤Ë¤ÏÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤ÇÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃð¡§¸¦µæ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÊÐ¤ê¤Ë°Íµò¤·¤¿¿ôÃÍ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌ²½¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡Ë¡£
¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤ä¸í¿Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´°àú¼çµÁ¤äÉÔ°Â¤Ë¤è¤ë½¸ÃæÎÏÄã²¼¡×¡Ö³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇÛÎ¸¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÊó¹ð¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¼Â¹Ôµ¡Ç½¾ã³²¤¬ADHD¤Ë»÷¤ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î´¶³Ð¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤·¤í»Ò¤É¤â¤Ë¤·¤í¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÈ¯Ã£¾ã³²¤Ë¸«¸í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¸¡¾Ú¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤È¸í¿Ç¤Ë¤è¤ëËÜÍè¤ÏÉÔÍ×¤ÊÌôÊªÎÅË¡¤Ç¤ÎÂ»¼º¡¢¸í¤Ã¤¿¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤Ê¤É¤â¡¢¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»ä¡¢È¯Ã£¾ã³²¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é
¤Ç¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÌä¿Ç¡¦¸¡ºº¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤äÌ±´Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤Ï·Ð²á´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¡£·Ð²á´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¤Þ¤¿Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂÎ¸³¤«¤éÉÔ°Â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËADHD¤À¤ÈÌôÊªÎÅË¡¤¬Í¸ú¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤äÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¿´ÍýÅª»Ù±ç¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤È¤½¤ÎÍ¸úÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é´Ä¶Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥È¥ì¥¹µ¡²ñ¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿´ÍýÅª»Ù±ç¤Î³èÍÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÇÃÇÌ¾¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤â¤³¤³¤í¤¬°Â¤é¤°ÊýË¡¤Ï¤¢¤ë
¤Ê¤¼È¯Ã£¾ã³²¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤³¤í¤ÎÌäÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¡¢¾Ç¤ê¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¿´ÍýÎÅË¡¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÉ®¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÎã¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢È¯Ã£¾ã³²¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¸°éÎò¤ä²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ò°é¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È¯Ã£¾ã³²¤È¤¤¤¦³»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¯Ã£¾ã³²¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê³µÇ°¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ÎÀâÌÀ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
