この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師で医学部受験塾塾長のドラゴン細井氏が、子育て情報チャンネル「KIDSNA STYLE チャンネル【公式】」の動画に出演。千葉大学医学部に合格した自身の壮絶な受験勉強法と、受験生に対する過激ともいえる持論を展開した。



動画冒頭から細井氏は、自身の勉強法を「椅子にベルトで体を縛り付ける」と紹介し、「受験生に自分の時間？要りません」と断言。その背景には、親が抱えていた「勉強させてもらえなかった」というコンプレックスを「幼少期の俺に全部ぶつけてくれる」というほどの熱意があったと語った。



具体的な勉強法として、物理的に自分を拘束するだけでなく、睡眠以外の時間はすべて勉強に充てていたと告白。食事、風呂、トイレ、移動時間すら無駄にせず、「“受かるか死ぬか”でやっていた」と、自らを極限まで追い込むマインドセットの重要性を強調した。



一方で、医学部に受からない受験生については「単純に甘ったれている」と一刀両断。「“やった気になっているヤツ”が一番面白い。ギャグですね」と、単語帳をめくるだけで覚えたつもりになるなど、自己満足に陥る勉強法を痛烈に批判。自分の現状を客観的に評価する「チェック能力の破綻」が不合格の原因だと指摘した。



動画の最後には、自身の塾の生徒に「医者にならないやつはゴミだ」「目標を達成して初めてお前は人になる」という厳しい言葉をかけていると明かし、目標達成への執念がいかに重要であるかを熱弁した。