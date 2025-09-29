トヨタ「アルファード」はどうやって買うのがお得？ 「ミニバンの王様」の支払い額は月々いくら？ 話題の支払い「残クレ」の結果とは
アルファードを残クレで購入するとどうなる？
「ミニバンの王様」と呼ばれるトヨタ「アルファード」。車両本体価格が高額なため残クレ（残価設定ローン）で購入する人が多く、最近では「残クレアルファード」という言葉もSNSを中心に浸透しています。
残クレは新車購入時の有効な支払い方法のひとつです。本記事では、アルファードを残クレで購入した場合の月々の支払い額や、残価のシミュレーション結果を紹介していきます。
トヨタ「アルファード」のグレード構成・価格
【画像】 「えぇ！」これが話題の「最新アルファード」 です！（30枚以上）
アルファードは、510万円から購入可能です。グレードによって価格の幅が広く、一番高いPHEVモデルの場合は1065万円です。人気の「Executive Lounge」も860万円からのため、購入を躊躇する人も少なくありません。
アルファードは車両本体価格が高額なため、残クレを利用して購入する人が多いモデルです。
では、アルファードを残クレで購入した場合、月々の支払い額はいくらくらいになるのでしょうか。
●ハイブリッド X：510万円
●ハイブリッド X E-Four：532万円
●Z：555万円
●Z 4WD：574万8000円
●ハイブリッド Z：635万円
●ハイブリッド Z E-Four：657万円
●ハイブリッド Executive Lounge：860万円
●ハイブリッド Executive Lounge E-Four：882万円
●プラグインハイブリッド Executive Lounge E-Four：1065万円
「アルファード」の一番安いグレード「ハイブリッド X」を残価設定型プランで購入した場合
「ハイブリッド X」はアルファードのグレードのなかで一番安く、2WDモデルは510万円から購入可能です。
以下は、アルファードのハイブリッド Xを残価設定型プランで、3年もしくは5年で購入した場合の頭金あり・なしの見積りシミュレーション結果です。
※見積りシミュレーションは、トヨタ公式サイトで販売店をトヨタモビリティ東京に設定して行っています。
【頭金なし・3年（36回）の場合】
●割賦支払い総額：571万5959円
●頭金：0円
●割賦元金：510万円
●総支払い回数：36回
●初回支払い額：6万8559円
●月々の支払い額（34回）：6万5600円
●最終回支払い額（残価）：341万7000円
●実質年率：4.8%
●割賦手数料：61万5959円
【頭金あり（100万円）・3年（36回）の場合】
●割賦支払い総額：564万2334円
●頭金：100万円
●割賦元金：410万円
●総支払い回数：36回
●初回支払い額：3万5334円
●月々の支払い額（34回）：3万5000円
●最終回支払い額（残価）：341万7000円
●実質年率：4.8%
●割賦手数料：54万2334円
【頭金なし・5年（60回）の場合】
●割賦支払い総額：604万7441円
●頭金：0円
●割賦元金：510万円
●総支払い回数：60回
●初回支払い額：6万1641円
●月々の支払い額（58回）：5万6600円
●最終回支払い額（残価）：270万3000円
●実質年率：4.8%
●割賦手数料：94万7441円
【頭金あり（100万円）・5年（60回）の場合】
●割賦支払い総額：592万2818 円
●頭金：100万円
●割賦元金：410万円
●総支払い回数：60回
●初回支払い額：3万9018円
●月々の支払い額（58回）：3万7600円
●最終回支払い額（残価）：270万3000円
●実質年率：4.8%
●割賦手数料：82万2818円
「アルファード」の一番高いグレード「 Executive Lounge E-Four（PHEV）」を残価設定型プランで購入した場合
アルファードで一番価格が高いグレードの「 Executive Lounge E-Four（PHEV）」は、約1065万円から購入できます。
以下は、アルファードのExecutive Lounge E-Four（PHEV）を残価設定型プランで、3年もしくは5年で購入した場合の頭金あり・なしの見積りシミュレーション結果です。
※見積りシミュレーションは、トヨタ公式サイトで販売店をトヨタモビリティ東京に設定して行っています。
【頭金なし・3年（36回）の場合】
●割賦支払い総額：1189万0387円
●頭金：0円
●割賦元金：1070万5000円
●総支払い回数：36回
●初回支払い額：18万0287円
●月々の支払い額（34回）：17万8400円
●最終回支払い額（残価）：564万4500円
●実質年率：4.8%
●割賦手数料：118万5387円
【頭金あり（100万円）・3年（36回）の場合】
●割賦支払い総額：1181万6762 円
●頭金：100万円
●割賦元金：970万5000円
●総支払い回数：36回
●初回支払い額：15万0462円
●月々の支払い額（34回）：14万7700円
●最終回支払い額（残価）：564万4500円
●実質年率：4.8%
●割賦手数料：111万1762円
【頭金なし・5年（60回）の場合】
●割賦支払い総額：1255万5168円
●頭金：0円
●割賦元金：1070万5000円
●総支払い回数：60回
●初回支払い額：14万1968円
●月々の支払い額（58回）：13万6900円
●最終回支払い額（残価）：447万3000円
●実質年率：4.8%
●割賦手数料：185万0168円
【頭金あり（100万円）・5年（60回）の場合】
●割賦支払い総額：1243万0545円
●頭金：100万円
●割賦元金：970万5000円
●総支払い回数：60回
●初回支払い額：11万9345円
●月々の支払い額（58回）：11万7900円
●最終回支払い額（残価）：447万3000円
●実質年率：4.8%
●割賦手数料：172万5545円
※ ※ ※
今回の記事では、最も安価な「ハイブリッド X（510万円）」と、最も高価な「Executive Lounge E-Four PHEV（約1065万円）」という2つのグレードを対象にシミュレーションを行いました。
その結果として一番安いグレード「ハイブリッド X」の場合、月々の支払い額は、約3万5000円（頭金100万円・3年払い）から約6万5600円（頭金なし・3年払い）の範囲になります。
対して、一番高いグレード「Executive Lounge E-Four（PHEV）」の場合、月々の支払い額は、約11万7900円（頭金100万円・5年払い）から約17万8400円（頭金なし・3年払い）となりました。
アルファードを残価設定ローンで購入する場合、選択するグレード、支払い期間（3年か5年か）、頭金の有無によって月々の支払い額が大きく変動します。
特に、頭金を入れることで月々の負担を数万円単位で軽減できることがシミュレーション結果からわかります。