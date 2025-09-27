µþ¥»¥é¤¬Ä¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡ÖTORQUE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼¡µ¡¼ï¤ò³«È¯Ãæ¡ª¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖNEW TORQUE¡×¤Î°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¡£KDDI¤«¤éÈ¯Çä¤Ø
µþ¥»¥é¤Ï25Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹âÂÑµ×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖTORQUE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼Web¥µ¥¤¥È¡ÖTORQUE STYLE¡×¡Ê https://torque.kyocera.co.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖNEW TORQUE¡×¤È¤·¤Æ°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²èÁü¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþ¥»¥é¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±ÈÆÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅ±Âà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¹¥Þ¥Û¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TORQUE¤Ê¤É¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡¿Í¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¸Ä¿Í¸þ¤±¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯10·î¤Ëau¤«¤éTORQUE G06¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎNEW TORQUE¤Î³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏËÜÂÎ²¼Éô¤ò¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥Í¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÁü¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢TORQUE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿TORQUE¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏTORQUE¤Î¿·µ¡¼ï¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤ª¡¢TORQUE STYLE¤ÏTORQUE¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤Ç¤â²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¤¹¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÀ§ÈóÅÐÏ¿¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
