J¸ø¼°¤â¾×·â¡Ö¥Ù¥Ã¥«¥à¤ò×Ç×Ê¡ª¡©¡×¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ëFK¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î½³¤ì¤¿¤Î¡©¡×
ÀçÂæMF»³ÆâÆü¸þÂÁ¤¬»¥ËÚÀï¤ÇÄÉ²ÃÅÀ
¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï9·î27Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÈÂÐÀï¤·3-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î2ÆÀÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿ÀçÂæMF»³ÆâÆü¸þÂÁ¤¬·è¤á¤¿FKÃÆ¤¬¡Ö¥Ù¥Ã¥«¥à¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡24ºÐ¤Î»³Æâ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18¤«¤é¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é¸ÅÁã¤È¤Ê¤ëÀîºê¤Ø²ÃÆþ¤·¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤··Ð¸³¤òÀÑ¤à¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï²Æ¤Þ¤Ç¤Ç3»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÀçÂæ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄêÃå¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢»¥ËÚÀï¤Ç½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ´Å§¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ä¤ä±¦Â¦´ó¤ê¤Ç¾¯¤·µ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤«¤éFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢»³Æâ¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£±¦Â¤ò¿¶¤ê¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¡¢Áê¼êGK¤Î»ØÀè¤ò¤«¤¹¤á¤Ê¤¬¤é¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òJ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡Ö¥Ù¥Ã¥«¥à¤ò×Ç×Ê¡ª¡©Èþ¤·¤¤ÃÆÆ»¡ª»³ÆâÆü¸þÂÁ¤ÎÄ¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬ßÚÎö¡×¤ÈÄÖ¤ê¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ë¹½µ÷Î¥¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¡×¡Öµ°Æ»¤¬åºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¸«»ö¡ª¡×¡Ö·î´Ö¥´¡¼¥ë¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î½³¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë