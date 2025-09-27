餃子といえば、いまや日本の国民食。近年、そのクオリティの高さが話題の冷凍餃子界隈。そんな餃子戦国時代の中でも、ひときわおいしいお取り寄せ餃子を全国から厳選しました。新米と一緒に、ビールをお供に、おいしさを噛みしめたい多彩な餃子。ギフトからホームパーティーまで、活躍必至の味わいです。

名店が揃い踏み！個性と工夫が光るこだわり餃子10選

まずは、皮と餡のバランスが絶妙な正統派。『【五味八珍】浜松餃子』は、「キャベツの甘みと歯応えを生かした餡がいい。噛むほどに味わい深く、幸福感たっぷりです」（お取り寄せ倶楽部バイヤー）。『【うつのみや 幸楽】冷凍餃子』もまた、野菜のやさしい甘みが広がる一品。こちらは「白菜ならではのまろやかな旨みが感じられます」（本誌編集担当）。同じく宇都宮餃子なら「柔らかめの皮でとろける口当たりが印象的」（カメラマン）な、『【宇都宮餃子専門店 香蘭】冷凍生餃子』もおすすめ。

人気店の味が揃う中、『冷凍赤坂萊萊餃子』は、店で食べるそれとはやや異なるお取り寄せ商品仕様で、「薄皮＆小ぶりで食べやすい。大容量だからストックにも向きます」（本誌編集担当）

ほかに、『うまいもん空海 旨辛餃子』は餡に練り込んだラー油の辛さが食欲をそそり、『馬渡のもっちり餃子＆手羽餃子セット』はインパクトのある味と食感で、いずれもビールにぴったり。また、『【浜松餃子 浜太郎】Ｗグランプリセット』や、『小松名物ぽうの大きな餃子 人気詰め合わせセット』のように、定番と個性派を食べ比べできるセットも楽しくお得感大です。

これからの季節に恋しくなりそうな水餃子は２品。『餃天堂 水餃子』は、「もっちり皮と小籠包レベルの肉汁がたまらない旨さ」（ 担当ライター）。『贅沢スープぎょうざ』は、「岩中豚の旨みがスープに浸み出て格別。特別感もあり、おもてなし料理としても重宝しそう」（フードスタイリスト）。ご家庭でぜひお店の味を。

旨辛餃子 60個入｜うまいもん空海

自家製ラー油を練り込んだ旨辛な肉汁がクセに

うまいもん空海「旨辛餃子 60個入」｜販売価格 ￥6,880（税込・送料無料）

遠州産の希少な『とこ豚』を100％使用。手ごねによりその旨みを引き出した餡には、手切りした新鮮野菜がたっぷり。そこに、自家製ラー油を練り込み、旨辛な肉汁がたまらない浜松餃子に仕上げた。ラー油が染みて色づく薄皮も相まって、ビールとの相性は最高だ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「ピリ辛ながら、奥に具材の甘みを感じる絶妙な味わい。これはヤミツキになる! 薄皮なので、ビールのお供にしていくらでも食べられそう」

【商品規格】

名称：冷凍生餃子

内容量：1パック（餃子1粒20ｇ×20個、タレ10ｇ×2個）×3パック

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍180日

備考：解凍せずに焼いて下さい。

販売者：【うまいもん空海】 〒431-3123 静岡県浜松市中央区有玉西町2417-9

製造者：【株式会社ullue】 〒431-3123 静岡県浜松市中央区有玉西町2417-9

・「旨辛餃子 60個入」のお取り寄せはこちら

Wグランプリセット｜浜松餃子 浜太郎

定番の赤・白餃子に桜えび・あさ玉餃子が入ったプレミアムセット

浜松餃子 浜太郎「Wグランプリセット」｜販売価格￥6,900（税込・送料無料）

銘柄豚『浜名湖そだち』に国産野菜を合わせ、特製スープを練り込んだ餡が持ち味。国産にんにくを効かせた「赤」、にんにく不使用＆天然コラーゲン入り「白」、桜えびと大葉の風味が鮮烈な「桜えび」、あさり＆玉ねぎの甘みが調和した「あさ玉」。個性の違う4種を楽しみたい。

【食べ比べ！審査員の評価】

「「桜えび」と「あさ玉」は、想像以上に海鮮風味がリッチ。かつ方向性の違う味で飽きさせない。バラエティに富んだ4種の食べ比べが楽しい!」

【商品規格】

名称：冷凍餃子

内容量：

・赤餃子、白餃子、桜えび餃子、あさ玉餃子×各20g×20個（計80個）

・自家製酢醤油、ゴマダレ×各2個

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍90日

備考：賞味期限内であってもご家庭の冷凍庫保存の場合、なるべくお早めにお召し上がりください。

販売者：【株式会社 ユーエスフーズ】 〒433-8105 静岡県浜松市中央区三方原町260-1

製造者：【株式会社 ユーエスフーズ 浜太郎餃子センター】 〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川981-2

・「Wグランプリセット」のお取り寄せはこちら

冷凍赤坂萊萊餃子｜赤坂萊萊

名店の餃子が薄皮で焼きやすいお取り寄せ仕様に

赤坂萊萊「冷凍赤坂萊萊餃子」｜販売価格￥3,750（税込・送料無料）

酢コショウで食べるスタイルを生み出した、あの『赤坂萊萊』の焼餃子。粗切りの豚肉・白菜・にらなどが入る自慢の餡はそのままに、薄皮で食べやすいサイズになっている。かじれば肉汁じわり。濃厚な旨みがあり、酢コショウに付けるとやはりその旨さを一層堪能できる。

【食べ比べ！審査員の評価】

「店で食べる餃子とはまた違う印象。皮が薄い分、肉餡のパンチが存在感を放つ。酢にコショウをふってさっぱりと味わいたし。コスパも優秀!」

【商品規格】

名称：冷凍餃子

内容量：50個

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍90日

製造者：【有限会社赤坂萊萊】 〒107-0052 東京都港区赤坂8-7-4清水ビル1F

・「冷凍赤坂萊萊餃子」のお取り寄せはこちら

贅沢スープぎょうざ｜白金瓦房

鶏ダシと岩中豚の旨みが交錯するおもてなし餃子

白金瓦房「贅沢スープぎょうざ」｜販売価格￥6,350（税込・送料無料）

一家三代に受け継がれる中国のレシピと伝統手法が息づく逸品。じんわりやさしい鶏ガラスープに浮かぶ水餃子はもっちり肉厚で、中には新鮮な岩中豚のモモ肉を生かしたまろやかな旨みの餡と手刻み野菜がたっぷり。無化調＆にんにく不使用ゆえ滋味深さを感じられる。

【食べ比べ！審査員の評価】

「餃子がスープごと冷凍されているから鍋に入れて温めるだけでOK。肉餡の旨みも感じられる穏やかな味。スープに野菜が入っているのも心憎い」

【商品規格】

名称：冷凍餃子

内容量：1袋616g（ぎょうざ5個、鶏ガラスープ、野菜）×3袋

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍360日

備考：マイナス18℃以下で保存してください凍ったまま加熱してください。

販売者：【清水食材株式会社】 〒108-0071 東京都港区白金台4-16-15ドルチェ白金台201

製造者：【株式会社飛鳥食品】 〒132-0023 東京都江戸川区西一之江4-13-6

・「贅沢スープぎょうざ」のお取り寄せはこちら

餃天堂 水餃子｜餃天堂

まるで小籠包な肉汁炸裂の水餃子は皮まで旨い

餃天堂「餃天堂 水餃子」｜販売価格￥6,100（税込・送料無料）

もちっとした翡翠色の皮に包まれた、コロンと可愛らしいフォルムの水餃子。中には国産豚肉の旨みを生かした餡がぎっしり詰まっていて、噛めば小籠包のごとく肉汁が溢れ出す。皮の存在感と餡のジューシーさはさすがのバランスで、にんにく不使用ながら食べ応え充分!

【食べ比べ！審査員の評価】

「“餃子は皮が命”ということを実感。モチモチとした厚めの皮がおいしく、小籠包レベルの肉汁を受け止めて満足感大。鍋の具としてもGOOD」

【商品規格】

名称：水餃子

内容量：12個入×3箱

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍90日

備考：過熱してお召し上がりください。生製品のため一度解凍した餃子は再冷凍は出来ません。電子レンジには対応しておりません。

販売者：【餃天堂 シンボルロード店】 〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町1-11

製造者：【BLOOM株式会社】 〒321-0117 栃木県宇都宮市城南1-4-17

・「餃天堂 水餃子」のお取り寄せはこちら

【五味八珍】浜松餃子(14個×4P)｜浜松餃子の五味八珍

パリパリ皮とキャベツの甘みで軽やかな味わい

浜松餃子の五味八珍「【五味八珍】浜松餃子(14個×4P)」｜販売価格￥3,680（税込・送料無料）

浜松で55年。地元民に愛される餃子はジューシーながらあっさり。秘密は農家の採れたてキャベツを粗刻みして餡にふんだんに使っているから。その甘みと食感が、国産豚肉の旨み、にらやねぎとともに口中で躍り、タレなしで旨い。パリッと仕上がる皮との一体感も◎。

【食べ比べ！審査員の評価】

「奇をてらわない感じが好印象。具材のキャベツの歯応えと甘みがアクセントになって、味わい深くも軽やかに食べ進む。味よしコスパよし」

【商品規格】

名称：惣菜

内容量：14個（280g）×4パック

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍180日

製造者：【株式会社五味八珍】 〒435-0056 静岡県浜松市中央区小池町2424-3

・「【五味八珍】浜松餃子(14個×4P)」のお取り寄せはこちら

小松名物ぽうの大きな餃子人気詰め合わせセット（プレーン・生姜・梅）｜手づくり餃子 ぽう

石川県で地元民に愛されてきた小松餃子

手づくり餃子 ぽう「小松名物ぽうの大きな餃子人気詰め合わせセット（プレーン・生姜・梅）」｜販売価格￥4,880（税込・送料無料）

石川県小松発の餃子はちょっと個性的。コロッとして皮はモチモチ。地元の卸肉業者と作り上げた『アブラミンチ』を使うパンチのある「プレーン」、帽子型の「生姜」には粗く刻んだ生姜、三角の「梅」の餡には練り梅を混ぜてさっぱりと。3種3様の味と形が楽しい。

【食べ比べ！審査員の評価】

「肉・生姜・梅の個性がそれぞれ立ち、餃子パーティーにも向くセット。どれも旨みがぎゅっと詰まった味わいで、焼くのも茹でるのもおすすめ」

【商品規格】

名称：惣菜

内容量：プレーン餃子30g×12個、生姜餃子(にんにく不使用)25g×12個、梅餃子24g×12個

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍365日

備考：賞味期限内であっても、ご家庭用の冷凍庫保存の場合、お早めにお召し上がりください。付属のレシピに沿って加熱してお召し上がりください。

製造者：【尚軒】 〒923-0813 石川県小松市糸町2-2幸日館1階

・「小松名物ぽうの大きな餃子人気詰め合わせセット（プレーン・生姜・梅）」のお取り寄せはこちら

【うつのみや 幸楽】冷凍餃子(30個×2箱)｜うつのみや 幸楽

噛む程に皮の甘みと香ばしさ、餡から溢れるスープの旨みが広がる

うつのみや 幸楽「【うつのみや 幸楽】冷凍餃子(30個×2箱)」｜販売価格￥3,880（税込・送料無料）

『母が家族の健康を考えて作った餃子』が始まり。国産豚肉にスープを練り込んだジューシーな餡は、実は野菜が主役。白菜は大きめ、キャベツは小さく切って、野菜の甘みを引き出している。パリパリ＆ふっくらの皮も甘やかで香ばしく、なんとも口福なハーモニー!

【食べ比べ！審査員の評価】

「噛むほどに皮の甘みと、餡の豊かな風味が広がる。にんにくと生姜の香りも効いていて、元気が出る王道の味。家餃子としてストックしたい!」

【商品規格】

名称：幸楽の餃子

内容量：冷凍生餃子30個（約670g）×2箱、タレ付き

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍60日

備考：加熱してお召し上がりください。

製造者：【幸楽】 〒320-0061 栃木県宇都宮市宝木町2丁目８６４−４

・「【うつのみや 幸楽】冷凍餃子(30個×2箱)」のお取り寄せはこちら

馬渡のもっちり餃子＆手羽餃子セット｜餃子の馬渡

宮崎の老舗が誇るリッチな味わいをぜひビールと！

餃子の馬渡「馬渡のもっちり餃子＆手羽餃子セット」｜販売価格￥5,000（税込・送料無料）

宮崎産銘柄豚と国産牛の合挽き肉、地元農家の新鮮野菜、九州産小麦粉など、素材を厳選。毎日手作りされる皮と餡からなる、ふんわりもっちりとしたリッチな食感の餃子だ。中に餃子餡を詰めたプリッとパワフルな手羽餃子ともに、別添えのラードで焼いても揚げてもよし。

【食べ比べ！審査員の評価】

「もっちりとした皮のコシと伸びに驚く。焼き目のカリカリ、なめらかな餡との対照的な口当たりもクセに。手羽餃子は味も見た目も貫禄あり」

【商品規格】

名称：もっちり餃子と手羽餃子

内容量：もっちり餃子10個（240g）×3P（タレ・ラード付き）、手羽餃子4本（220g）

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍120日

備考：加熱しておりません。加熱してお召し上がりください。本製造ラインではえびを使用した商品を製造しています。

製造者：【株式会社餃子の馬渡】 〒884-0001 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町589番地

・「馬渡のもっちり餃子＆手羽餃子セット」のお取り寄せはこちら

【宇都宮 餃子専門店 香蘭】冷凍生餃子(24個×2箱)｜餃子専門店 香蘭

野菜多めでしっかりとした味付けが魅力

餃子専門店 香蘭「【宇都宮 餃子専門店 香蘭】冷凍生餃子(24個×2箱)」｜販売価格￥3,980（税込・送料無料）

宇都宮で愛されて50年以上。やや厚めの皮に包まれた餡は、ごま油を加えて練り上げられ、コクと香りが豊か。キャベツ主体に玉ねぎも入り、シャキシャキ食感と野菜の甘みが生きた親しみやすい味わいだ。餡も皮も口当たりなめらか。水餃子にすると、ぷるぷるでまた美味。

【食べ比べ！審査員の評価】

「柔らかな皮が印象的で、かぶりつくと餡と一緒に口中に溶けていく感じ。味がしっかりしているから、焼も水もタレなしで十分イケます」

【商品規格】

名称：香蘭 冷凍生餃子

内容量：24個入×2箱、特製たれ×2

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍60日

製造者：【日建工業株式会社 餃子専門店 香蘭】 〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町179-4

・「【宇都宮 餃子専門店 香蘭】冷凍生餃子(24個×2箱)」のお取り寄せはこちら

おわりに

本記事ではグルメ通販サイト『おとなの週末 お取り寄せ倶楽部』の中から厳選したお取り寄せを紹介しております。今回の商品以外にもギフトから自宅用まで人気のグルメをお取り寄せできます。

