¡Ú£×£×£Å¡Û£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬£²£°£²£¶Ç¯Ãæ¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ä¡×¡¡¥é¥¤¥Ð¥ëÃª¶¶¹°»ê¤Ë±Û¶¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡£×£×£Å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿à¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡¼¥ëá£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯Ãæ¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂç²ñ¡Ö£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ê£±£°·î£±£·¡¢£±£¸Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤òÁ°¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¸À¡£¿·ÆüËÜ»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Ë¤â±Û¶¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤ÎÆüËÜ¸ø±é°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍèÆü¤òÁ°¤Ë¡¢£Á£Ê¤Ï¼«¿È¤Î·èÃÇ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯º£²ó¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯°úÂà¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°úÂàÁ°¤ËÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£²ó¤¬ÆüËÜ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Ê¤Ï¿·ÆüËÜ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡££²£°£±£¶Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿£×£×£Å¤Ç¤âºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ò£²ÅÙ¼ê¤Ë¤·¤¿¡££²£°£±£°Ç¯ÂåºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢£²£´Ç¯£¶·î¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¤ò½±·â¤·¤ÆÅ±²ó¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È£µ£°ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë°úÂà¤¹¤ë°Õ»×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ëº½»þ·×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤ë»þ¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿£²£¶Ç¯Ãæ¤Î°úÂà°Õ»×¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡ÊÍèÇ¯£´·î¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Ë¤Ï½Ð¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤À¤±¤É¡¢ÍèÇ¯Ãæ¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Öà£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬á¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤À¡£ÂÎ¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Î¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï£×£×£Å¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¼ã¼ê¤ò¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¸ß¤¤¤Ë¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¹ç¤¦Ãª¶¶¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤â²¿¤ä¤é±¿Ì¿¤¸¤ß¤Æ¤¤¤ë¡££Á£Ê¤Ï¡ÖÃª¶¶¤ÏËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶È³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¶¤âÈà¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£×£×£ÅÆþ¤ê¸å¤âºÆÀï¤Îµ¡²ñ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤Ç¤â£±£°£°£°¡ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙÀï¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èà¤Î°úÂà»î¹ç¤Ï¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ÏÃ¯¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£Ãª¶¶¤ÎÌ¾»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ø¥³¥¤¥Ä¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¦¿Í´Ö¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë°úÂà¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÕ¤Êª¡£°úÂà»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤è¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È´¿À¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£²¶¤¬Ëè²óÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¡×¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÆüËÜ¿©¤È¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ò°¦¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡¼¥ë¤¬¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ù¥¨¡¼¥¸¥§¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¡£±£¹£·£·Ç¯£¶·î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£½Ð¿È¡£ÊÆ£Ô£Î£Á¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ£±£´Ç¯¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»²Àï¡££É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò£²ÅÙ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃª¶¶¹°»ê¡¢ÃæÍ¸¿¿Êå¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡££±£¶Ç¯¤Î£×£×£ÅÆþÃÄ¸å¤â£²ÅÙ¤Î£×£×£Å²¦ºÂ³ÍÆÀ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤ÈÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£¹¥¥í