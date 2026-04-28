サッカースペイン2部リーグ欧州サッカー、スペイン2部リーグで起きた蛮行に衝撃が広がっている。現地26日に行われたウエスカ―レアル・サラゴサ戦（1-0）で、GKが相手選手を殴る暴挙で大混乱。前代未聞の事件が世界のファンを震撼させた。“事件”は後半アディショナルタイムに起きた。サラゴサGKアンドラーダが相手の主将プリードを突き飛ばすと、この試合2枚目のイエローカードを提示され退場処分に。自制心を失ったアンドラー