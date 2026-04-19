現地時間18日、19日（日本時間19日、20日）に米・ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催される世界最大のプロレス団体WWE最大の祭典「レッスルマニア42」を控え、現地時間16日〜20日の日程で各地から“ユニバース（ファンの呼称）”が集う『WWE WORLD at Wrestle Mania42』が開催されている。会場での人や催し物の多さもさることながら、ひと際目を引くのが、老若男女問わず、誇らしげに本物さながらのチャンピオンベルト