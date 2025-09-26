家庭用ヒューマノイドロボット普及はすぐそこまで？ AI・ロボット関連イベント、都内で開催
25日、都内でAIやロボットの技術などについて議論する日本最大級のカンファレンスが開かれました。
「GMOインターネットグループ」が主催した今回のイベントは、アメリカや中国などに比べ、AIやロボティクス産業で日本がおくれをとりつつある状況を打開するのが狙いで、研究者や関連企業、政府関係者などが集まりました。
イベントでは、研究者らがAIやロボットの社会での活用などを訴えたほか、政府のAI戦略会議で座長を務める東京大学大学院の松尾豊教授も登壇。
松尾教授は、人間と同じような形をした家庭用ヒューマノイドロボットについて「クルマやスマホの次にくる非常に大きな市場」だとし「危機感があり、日本としてここをとられるとやばい」と話しました。また、主催したGMOの熊谷正寿CEOは「2026年はヒューマノイド元年」だとして、ヒューマノイドロボットが介護や産業界に広がり、家庭用にも2〜3年で普及するかもしれないとの見通しを語りました。また、ドローンが兵器として利用されている状況をあげ、「日本は産官学が一致団結して連携し、AI・ロボティクスの平和利用で世界のイニシアチブをとるべきだ」と訴えました。