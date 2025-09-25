「スト6」×「かまいたちの夜」　誰も予想しなかった異色コラボが実現

カプコンは、「ストリートファイター6」（以下、スト6）において、サウンドノベルの金字塔「かまいたちの夜」シリーズとのコラボレーションを発表しました。

発売30周年を迎えた名作と、世界的人気格闘ゲームの邂逅は、多くのファンを驚かせています。

今回のコラボは、「スト6」の「ワールドツアー」モード内で展開。C.ヴァイパーの参戦（10月15日配信予定）にあわせて、無料で体験できる特別シナリオが追加されます。

公開されたスクリーンショットには、青いシルエットに覆われたキャラクターたちが登場し、「かまいたちの夜」ファンにはおなじみのビジュアル表現が再現されていることが確認できます。なんとその姿で実際に戦うことも。

また、吹雪の中の館を舞台に、「今夜12時 誰かが死ぬ！？」といった聞き覚えがありすぎるセリフも確認されており、思わずにやりとしてしまうと共に、格闘ゲームらしからぬ緊張感あふれる展開が期待されます。

「かまいたちの夜」は1994年に登場したサウンドノベル。プレイヤーの選択によって展開が変わり、数々のマルチエンディングが用意されている点が画期的でした。30周年を迎えた今年、まさかの「スト6」とのコラボは、そんな同作の「遊び心」とも重なります。

SNSでも発表直後から「予想外すぎる」「ありがとう！カプコン！ありがとう！チュンソフト！」と驚きの声が相次ぎました。

もちろん、今回のアップデートではC.ヴァイパーが「スト6」に参戦することも見逃せません。テクニカルな必殺技と多彩なガジェットを駆使する彼女は、前作以上の戦術性をもたらしてくれそうです。

さらに、ザンギエフには「メカザンギF」のOutfit 4が登場。鋼の肉体をまとった重厚感あるデザインで、往年のファンをニヤリとさせる要素となっています。

「ストリートファイター6」と「かまいたちの夜」。ジャンルの垣根を越えた異色の組み合わせは、ゲーム史に残るサプライズとなりそうです。

