HDMIケーブルを最大40mまで延長できる！HDMI延長中継アダプタ
サンワサプライ株式会社は、4K60Hzの高画質映像を最大40mまで安定して延長できるHDMI延長中継アダプタ「AD-HDR40」を発売した。HDMI端子からの給電で動作するため、ACアダプタの配線を気にすることなく、手軽に高画質映像を離れた場所へ伝送できる。ソフトウェアやドライバのインストールなしで、接続してすぐに使用できる。
■HDMIケーブル2本を中継し、最大40mまで延長できる
ケーブルの長さが足りない場合に、工事不要で手軽に延長できる。
■4K/60Hzの高画質映像に対応
4K（4096×2160）60Hzの解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できる。
■映像も音声もリアルに再生
高画質・高音質のコンテンツを安心して再生することが可能だ。
■電源不要のカンタン接続
接続する機器のHDMI端子からの給電で動作するため、配線を考慮する必要がない。また、ソフトやドライバも不要ですぐに使用できる。
■スティック型端末の接続にもおすすめ
モニターに挿し込みづらいスティック型端末や壁との干渉も、アダプタで中継することで解決できる。
■電力供給用Type-Cポート付き
電力が不十分で動作が安定しない場合は、Type-Cポートから給電することができる。
