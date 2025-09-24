¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×30¼þÇ¯¡¡Á´¹ñÃÏÊý¶É¤ÇTV¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷·èÄê
¡¡1995Ç¯¤Ë½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤¬¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥ÓºÆÊüÁ÷´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¶É¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¦¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡¦¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¤Î4¶É¤Ç10·î¤è¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÆÊüÁ÷¤Ï1995Ç¯Åö»þ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¤È¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ç¤Ï10·î4Æü¤«¤éËè½µÅÚÍË25»þ50Ê¬¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤Ï10·î3Æü¤«¤éËè½µ¶âÍË22»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¤Ï10·î10Æü¤«¤éËè½µ¶âÍË25»þ18Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ç¤Ï2ÏÃ¤º¤ÄÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥ä¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¤ÓÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢TOKYO FM¤ÈJFN·ÏÎó38¶É¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖFM EVA 30.0¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥Õ¥¨¥à¡¦¥¨¥ô¥¡¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£2025Ç¯10·î¤«¤é2026Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢10·î4Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË22»þ30Ê¬¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Amazon Music¤Ç¤ÎÆÈÀê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê½é²óÇÛ¿®¤Ï10·î8ÆüÀµ¸á¤òÍ½Äê¡Ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò¾·¤¡¢À©ºîÈëÏÃ¤ä¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î21Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVANGELION:30+¡¨30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£Å¸¼¨¤ä²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ÊªÈÎ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢30¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÀ¹Âç¤Ê´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¡£ºÆÊüÁ÷¤ÈÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ä¥Õ¥§¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
