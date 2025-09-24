食楽web

一番摘みや一番出汁、一番が良いとされる言葉が様々ある中で、実は焼き菓子の中でも特別に扱われる「一番生地」というものがあります。

主にビスケット製造において最初の仕込みで作られる基本の生地であり、もっとも品質が高いとされています。

この統一感のある美しい焼き上がりと、サクッと上質な食感をもたらす、この一番生地を贅沢に使用したスイーツがいま注目を集めています。

富山県魚津市から生まれた新ブランド「Cheesy Sweets」

手掛けるのは富山県魚津市に拠点を置くスイーツブランド『Cheesy Sweets（チージィースイーツ）」。2024年2月に発売された「BISCAKE（ビスケイク）』は、一番生地のビスケットでチーズケーキをサンドした新感覚スイーツとして話題を呼び、瞬く間に多くのファンを獲得しました。

これまでは5切れにカットされたホールサイズでの販売でしたが、この夏、待望の3個入りパックが登場。ひとりでも楽しみやすいサイズ感で、より気軽に手に取れるようになりました。

三層仕立ての濃厚なチーズケーキ

BISCAKEの魅力は、チーズケーキ部分に3種類の乳製品を組み合わせている点です。マスカルポーネとクリームチーズをブレンドした生地に、香り高いバニラビーンズを加えて丁寧に焼き上げ、仕上げにほどよい酸味のサワークリームをたっぷり重ね、奥行きのある味わいを実現しています。

そして、トップのビスケットとクラムに一番生地を使っていて、ビスケットの香ばしさと食感、チーズの爽やかな酸味が一体となり、何口食べても感動が続きます。

かわいらしいパッケージで手土産にもピッタリ

自宅で過ごす時間をちょっと特別にしてくれる『BISCAKE』。これからの季節は、温かい紅茶と合わせてみて。ご自愛スイーツとして、また大切な人への贈り物としてもおすすめです。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

Cheesy Sweets

https://biscake.jp/