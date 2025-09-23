夫婦生活の終わりに待つのは、明るい未来か、それともどん底か――。熟年離婚は珍しくなくなった今、長年連れ添った関係を解消する決断には、感情だけでなく老後の経済や生活設計までもが大きく影を落とします。

「あなたといると、息が詰まるの」

鈴木春子さん（62歳・仮名）。40年間連れ添った夫の昭夫さん（65歳・仮名）に別れを告げたのは、夫が定年退職して半年ほどの月日が流れた頃でした。

昔ながらの亭主関白を地でいく昭夫さん。会社人間だった夫が毎日家にいるようになり、春子さんの行動一つひとつに口を出す生活は、耐えがたい苦痛以外の何物でもありませんでした。

「子どもたちも独立した。これからは自分のためだけに生きたい」。その一心で、春子さんは離婚を切り出したのです。

「離婚したって、年金を分割してもらえるから生活は大丈夫だろう」。そんな甘い見通しを立てていました。昭夫さんは一部上場企業に勤め上げ、年金は月25万円ほどもらえると聞いていたからです。財産分与として、当面の生活費として現金300万円を受け取り、春子さんは長年の夢だった一人暮らしをスタートさせました。

しかし、現実はあまりにも過酷でした。年金分割で手にする年金は、思い描いていたよりも少ない、額面で月13万円ほど。そのうち、春子さん自身の年金は月額にして約7万円。長年専業主婦だったため、厚生年金の加入期間はほとんどありません。年金だけで生活することは難しく、貯蓄を取り崩していく必要がありました。

しかし減っていく貯蓄額を見ては不安に襲われるようになり、時給1,200円ほどの清掃のパートを始めました。専業主婦だったため、家事以外の労働は新鮮に感じられたものの、この先ずっと働き続けなければならない未来に絶望感を抱くことも。

そんなある日、娘から見せられた元夫のSNSが、春子さんの心をさらに深くえぐりました。そこには、釣り上げた大きな鯛を手に満面の笑みを浮かべる昭夫さんの姿や、旧友たちと温泉旅行を楽しむ写真が、これみよがしに並んでいたのです。

「自由の身だ！ これからは自分のためだけに金と時間を使うぞ！」

投稿には、そんな自由を謳歌するコメントまで添えられていました。

「私が40年間、家事と育児に尽くしてきた時間は何だったんでしょう……あの人が悠々自適に暮らせるのは、私が家庭を守ってきたからではないですか？」

自由になったはずなのに、心は金銭的な不安と元夫への嫉妬でがんじがらめ。悔しさと情けなさで、夜な夜な涙が止まらないといいます。

熟年離婚の落とし穴…「年金分割」の誤解

春子さんのようなケースは、決して珍しいことではありません。厚生労働省『令和6年 人口動態統計』によると、同居期間20年以上の夫婦の離婚件数は40,684組。離婚全体の約21.8%を占め、過去最多を記録しました。熟年離婚は、もはや特別なことではありません。

【熟年離婚組数と離婚全体における割合】

2000年：41,824組（15.80%）

2005年：40,395組（15.40%）

2010年：40,084組（15.90%）

2015年：38,648組（17.10%）

2020年：38,981組（20.20%）

2021年：38,968組（21.10%）

2022年：38,991組（21.80%）

2023年：39,810組（21.70%）

2024年：40,684組（21.90%）

また多くの人が春子さんのように「年金分割をすれば安心」と考えがちですが、ここに大きな落とし穴があります。

「年金分割」で分割されるのは、婚姻期間中に納付した厚生年金の「報酬比例部分」のみです。つまり、夫婦の基礎となる国民年金（老齢基礎年金）部分は対象外。さらに、元夫の年金が丸々半分もらえるわけではなく、あくまで婚姻期間中の厚生年金記録を最大2分の1まで分割できるという制度です。

また、企業が独自に上乗せしている企業年金や確定拠出年金（iDeCo）などは、原則として年金分割の対象外となるケースが多く、これらが老後生活の大きな支えとなる男性側との経済格差は、想像以上に開いてしまうのです。

このような事態を避けるためには、離婚前に冷静に財産分与について話し合うことが不可欠です。司法統計年報（令和4年度）によると、離婚調停や審判における財産分与で、解決金額が100万円以下というケースも少なくありません。

まずは、夫婦の共有財産を正確に把握することから始めましょう。

・預貯金（夫婦それぞれの名義分すべて）

・生命保険や学資保険（解約返戻金の額）

・不動産（自宅マンションや土地）

・有価証券（株式、投資信託など）

・自動車

・退職金・企業年金

これらをリストアップし、財産分与の対象となるものを明確にしたうえで、専門家も交えて話し合うことが重要です。

さらに、専業主婦期間が長かった女性が経済的に自立するためには、仕事を見つけることが急務となります。しかし、年齢やブランクが壁となり、思うような職に就けないのが現実です。まずはハローワークや地域の女性就業支援センターなどに相談し、キャリアの棚卸しをしてみましょう。介護職員初任者研修や医療事務、簿記といった資格を取得することも、再就職への有効な一手となります。

「自由」には、経済的な自立が不可欠。長年の結婚生活に終止符を打つ決断をする前に、離婚後の生活を具体的にシミュレーションし、十分な準備をすることが、悔いのない第二の人生への第一歩になります。

