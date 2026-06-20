ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）は１９日（日本時間２０日）に敵地アトランタでのブレーブス戦に先発し、６回を５安打２失点、７三振１四球で３敗目（８勝）を喫した。防御率１・４５。チームは２―３で敗れた。連続自責点０が途絶えたのは１―０の６回だった。一死一、三塁からオルソンに９球粘られて四球で歩かせて満塁。４番スミスは１０３マイルのフォーシームでバットに空を切らせるも、続くデュボ