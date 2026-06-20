北中米Ｗ杯１次リーグＣ組第２戦（１９日＝日本時間２０日、米国・ボストン）、２０２２年前回カタール大会４位のモロッコが、７大会ぶり出場のスコットランドに１―０で勝利した。開始からわずか２分で、ＭＦイスマエル・サイバリ（ＰＳＶアイントホーフェン）が先制弾を決め、勝利に導いた。試合前日には、ピッチ外で思わぬ騒動が巻き起こっていた。この日のゴールをアシストした主将ＤＦアシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェ