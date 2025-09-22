カプセルトイ専門店「ガチャマンボウ」を展開していたネクサスエンタープライズ（大阪）が事業停止 負債約47億円
（株）ネクサスエンタープライズ（TDB企業コード：475007038、資本金5000万円、大阪府大阪市中央区千日前1−4−8千日前M’sビル5F、代表原本憲一氏）は、9月19日までに事業を停止し、事後処理をAZ MORE国際法律事務所に一任した。
当社は、2010年（平成22年）5月創業、2012年（平成24年）5月に法人改組されたアミューズメント施設の運営業者。クレーンゲームやカプセルトイなどを設置したゲームセンターや、キッズコーナーの運営を手がけるアミューズメント事業を主軸に、レディースカジュアルや服飾雑貨、トレーディングカードの小売り、古本買い取りも行っていた。
アミューズメント事業の店舗は、ショッピングモールの空きテナントに出店するほか、通路やエントランスなどの空きスペースの有効活用策としてゲーム機を設置するビジネスモデルで、カプセルトイ専門店「ガチャマンボウ」を中心に北海道を除く国内全域の商業施設内に拡大。
ベンチャーキャピタルから出資を得るなど、成長性の見込めるスタートアップとして注目され、2024年4月期には年売上高約48億3500万円を計上した。
しかし、2025年1月に入って創業代表が死去し、経営体制が混乱。後任の代表者が定まらないなか、子会社の（株）ラフェリオ・ジャパン（TDB企業コード：545006506）が2月28日に事業を停止する事態となっていた。
また、3月下旬には取引金融機関に借入金の返済猶予を要請し、その過程で過年度における不適切な会計処理が発覚。再建計画の策定もままならず、資金繰りが限界に達したことから、事業継続を断念した。
負債は2024年4月期末時点で約47億円。
