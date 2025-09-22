『転スラ』原作小説が完結　特典イラストが付いた「特装版・番外編」予約受付開始

2025年11月29日（土）に発売されるGCノベルズ『転生したらスライムだった件 23 描き下ろしアクリルパネル+ポストカードセット付特装版』（著：伏瀬/イラスト：みっつばー）『転生したらスライムだった件 番外編 ~とある休暇の過ごし方~』（著：伏瀬/イラスト：みっつばー）の予約受付が開始された。

川上泰樹先生によるコミカライズ（発行：講談社） 、アニメ化、舞台化と様々に展開してきた『転生したらスライムだった件』原作小説が完結するなか、完結記念の様々な企画が展開される。企画の1つが『転生したらスライムだった件 23 特装版』の特典イラストとして収録される、ファン投票で選ばれた人気キャラクターが集結したイラストだ。

特典イラストで描かれたのは、2025年2月に編集部の公式SNSで実施したキャラクター人気投票で選ばれた上位11名のキャラクターと主人公リムル。みっつばーによる描き下ろしイラストとなっている。

また特装版にはアクリルパネルとポストカードが収録。アクリルパネルは伏瀬とみっつばーの複製サイン&メッセージ入り。キャラクターを1人ずつプリントしたポストカードは、描き下ろしイラストの衣装に寄せて和紙素材が採用されている。

特装版とともに発売される番外編ではコミカライズ版『転生したらスライムだった件 番外編 とある休暇の過ごし方』(『月刊少年シリウス』2023年9月号 - 2025年7月号連載）が、小説版としてGCノベルズより書籍化。高田裕三と伏瀬との特別対談、本編完結後のスペシャルストーリーも収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）