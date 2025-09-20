この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」の動画『【警戒】21日にかけて発達する低気圧通過 大雨災害に厳重警戒 暴風も吹き荒れる』で、気象予報士の松浦悠真氏が、21日にかけて全国的に発達する低気圧の影響による大雨と暴風について詳細に解説した。



松浦氏は動画冒頭、「特に北海道では線状降水帯が発生する恐れがあります」と指摘し、北海道をはじめ東北から北陸にかけて強い雨と風に厳重な警戒を呼びかけた。現在の雨雲の様子や天気図を使って解説し、「前線の活動が非常に活発な時ですので、大雨も発生しやすいということになります」と述べ、21日朝にかけて低気圧が発達の最盛期を迎えると説明した。



今後の気象推移については、「北海道では20日の夜遅くから21日の明け方にかけて線状降水帯が発生する予想であります」と強調。さらに、「200ミリの予想が北海道に出ているというのは1か月分を超えてくる雨量になってきますので、かなり危険な雨の降り方」とし、平野部でも山沿いでも雨量が増加し、短時間での増水や災害発生リスクに警鐘を鳴らした。



また、暴風と高波についても触れ、「最大風速、北海道と東北は25メートル、瞬間的には35メートルの予想。波の高さも北海道・東北で5メートルと高波にも注意が必要」と述べ、状況次第で避難が困難になる危険性についても注意喚起した。



最後に松浦氏は、「避難というのは非常に危険なものになってきますから、今夜は安全な場所で、例えば2階以上の部屋とかで過ごすようにしてください」と具体的な安全対策を呼びかけ、「線状降水帯が発生しなくても油断せず、東北や北陸・山陰など広い範囲で雨の降り方に十分注意してください」と締めくくった。