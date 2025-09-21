東京世界陸上最終日

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。TBSの中継には男子110メートル障害5位入賞の村竹ラシッド（JAL）が出演。競馬を愛する23歳には、とてつもないサプライズが待っていた。

村竹の前に花束を持って現れたのは、中央競馬で歴代最多勝を更新し続ける武豊騎手だった。競馬会の至宝の登場に、村竹の目は泳ぎ、一気に挙動が怪しくなった。

村竹の好きな競走馬はオジュウチョウサンとドウデュース。武豊はどちらにも騎乗経験があり、ドウデュースではJRA・G1通算5勝を挙げた。

村竹が「一番好きです、もう」という武豊はこの日、阪神競馬場で騎乗してから移動。「村竹選手が応援してくださっているのは知っていたので、今回の大会も凄く力を入れて応援させてもらいました」。5位で悔し涙を流した村竹について「世界5位であれだけ悔しがれる人って凄い。本当に感動して。友達になってください」と話すと、村竹も「ぜひお願いします」と恐縮した。

村竹は「大レースで実力を出し切るために心がけていることとかあったら」と質問。武豊は「一度ラシッド選手に乗って感触を確かめたい」とノリノリ。村竹は「ぜひムチ叩いてください！」と爆笑を誘っていた。



（THE ANSWER編集部）