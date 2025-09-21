丸みを帯びたあたたかみのある形状とシンプルさ！Sudio「Sudio K2 Pro」

Sudio(スーディオ)は、同社の公式オンラインストアsudio.comにて、密閉型のワイヤレスヘッドホン「Sudio K2 Pro」(スーディオケーツープロ)の新色、ショコラブラウンの販売を2025年9月19日(金)より販売中。

Sudio「Sudio K2 Pro」

【製品情報】

発売日 ：2025年9月19日

販売価格：14,900円(税込)

Sudio公式サイトで購入可能

Sudio(スーディオ)は、同社の公式オンラインストアsudio.comにて、密閉型のワイヤレスヘッドホン「Sudio K2 Pro」(スーディオケーツープロ)の新色、ショコラブラウンの販売を2025年9月19日(金)より販売中です。

■Sudio K2 Proとは

2024年9月に発売した密閉型ワイヤレスヘッドホンシリーズ、「Sudio K2 Pro」。

同社としておよそ5年ぶりに発売しベストセラーとなったヘッドホン、「Sudio K2」シリーズのハイエンドモデルとなります。

K2、K2 Proともに、デザインに北欧のルーツを見受けられるような、丸みを帯びたあたたかみのある形状とシンプルさ、そして、機能性を備えています。

Sudioの本拠地ストックホルムでも、若者を中心に日常使いする姿が多く見受けられ、絶大な人気を博しています。

Sudio K2 Pro 製品画像

■Sudio流、新色の選び方

ブラックとホワイトというシンプルな2色展開でありながら、根強い人気のK2とK2 Proヘッドホン。

この人気を受けて、K2 Proシリーズの発売からちょうど1年ほどが経つこのタイミングで、新色を発売することになりました。

カラーの選定にあたっては、「Sudioユーザーが本当に望むカラーを提供したい」というデザイナーたちの強い想いから、同社のInstagramアカウントを使用して投票を実施することに。

Instagramのストーリーズでカラーの選択肢を公表し、そこで投票を実施。

社員もプライベートのInstagramアカウントを通じて参加。

社内外の意見を平等に取り入れての選考となりました。

数ある選択肢の中から圧倒的な支持を受けたのは、ブラウン系の色味でした。

ブラウンの色味を絞り込むため、さらにいくつかのカラートーンを選択肢として投票を再度実施。

工場からのサンプルも取り寄せて、選考は続きました。

そして最終的に選ばれたのは、まるでダークチョコレートのような深みのあるブラウンでした。

Sudioユーザーとともに作り上げたK2 Proの新色、ショコラブラウン。

■製品概要

Sudio K2 Proヘッドホンは、耳を密閉するタイプのイヤーパッドと、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能で周囲の騒音をシャットアウトしながら、直径40mmのダイナミックドライバーで伸びやかな音を奏でます。

コーデックAACとBluetoothバージョン5.4を採用することでより多くのデバイスとの互換性が高まっただけでなく、音の遅延も軽減。

より生音に近い高音質な視聴体験が可能になりました。

5つのマイク搭載で、通話もクリアでスムーズ。

急な電話にも、ワンタッチでスマートに応答できます。

新色のショコラブラウンが加わり、従来のホワイト、ブラックとあわせて3色展開。

重さは総重量245gの軽量設計。

ハウジング部分を90度回転してヘッドホン全体をフラットな状態にでき、首まわりなどにもかけやすい構造となっています。

アクセサリのように身に付け、ファッションのワンポイントとして楽しめます。

■シンプルな操作

ヘッドホン右側背面の物理ボタンでは、電源のONとOFFの切り替えと、ANCのONとOFFの切り替え操作が可能。

また、ヘッドホンの右側に搭載されたタッチパネルをタップすることで、音の再生や停止、トラック間の切り替えや通話の応答などが可能。

あなたの視聴体験をスマートかつストレスフリーにコントロールします。

■長時間の使用も安心

150分間ほどでフル充電が完了。

最大65時間の連続再生時間で、長時間の使用もパワフルにサポートします。

ヘッドバンドの長さを変えることによって、フィット感の調整が自由自在。

頭頂部と耳を優しく包む、快適さを追求した柔らかなレザークッションを程よくフィットさせることができます。

長時間の装着でも疲れを感じさせません。

■ファッションにワンポイントをプラス

Sudio K2 Proヘッドホンは、ヘッドバンドとイヤーカップ(ハウジング)の部分にラバーコーティングを採用することで、マットな質感と手になじみやすいデザイン性を演出。

また、ヘッドバンドとイヤーカップをつなげるヒンジの部分にアクセントカラーを加えることで、シンプルかつスタイリッシュなデザインに高級感を加えました。

■無線も有線も、自由に切り替え

Bluetooth 5.4によるスムーズな接続で、または、同封のAUX 3.5mmミニプラグを使用して。

そのとき使う媒体によって最適な接続方法を選び、視聴体験をより豊かなものにしましょう。

■サステナビリティ

Sudio K2 Proはプラスチックを使用しないパッケージングを採用することでプラスチックの削減に取り組んでいます。

どんな環境やライフスタイルでも使いやすい性能とモダンなデザインにこだわったSudio K2 Proで、音楽体験のさらなる高みへ。

【主要スペック】

製品名 ：Sudio K2 Pro (ケーツープロ)

製品タイプ ：密閉型ヘッドホン

ドライバー形式 ：ダイナミック

タッチパネル ：右1(タッチコントロール)

通話応答／通話終了／着信拒否／

音楽再生／音楽一時停止／曲送り／

曲戻し／音量調整

物理ボタン ：右1

再生モード切り替え／電源ON／電源OFF

マイク ：計5

重さ ：合計245g

寸法 ：197×173×83mm

通信方式 ：Bluetooth 5.4

対応コーデック ：SBC、AAC

充電形式 ：USB Type-C

連続使用時間 ：最大65時間

フル充電所要時間：150分

