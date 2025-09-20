[9.20 J1第30節](豊田ス)

※17:00開始

主審:Mohamed Ahmed E E Mohamed

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 17 内田宅哉

MF 7 和泉竜司

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 18 永井謙佑

MF 27 中山克広

FW 11 山岸祐也

控え

GK 21 杉本大地

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

MF 8 椎橋慧也

MF 26 加藤玄

MF 41 小野雅史

MF 70 原輝綺

FW 22 木村勇大

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 81 吉田舜

DF 8 大野和成

DF 47 中野伸哉

DF 66 松本大弥

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 7 小野瀬康介

MF 18 池田昌生

MF 25 奥埜博亮

MF 28 太田修介

MF 50 藤井智也

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 22 大岩一貴

MF 13 平岡大陽

MF 14 茨田陽生

MF 15 奥野耕平

MF 20 石橋瀬凪

MF 37 鈴木雄斗

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 72 二田理央

監督

山口智