名古屋vs湘南 スタメン発表
[9.20 J1第30節](豊田ス)
※17:00開始
主審:Mohamed Ahmed E E Mohamed
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 17 内田宅哉
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 21 杉本大地
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
MF 8 椎橋慧也
MF 26 加藤玄
MF 41 小野雅史
MF 70 原輝綺
FW 22 木村勇大
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 81 吉田舜
DF 8 大野和成
DF 47 中野伸哉
DF 66 松本大弥
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 7 小野瀬康介
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 28 太田修介
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 22 大岩一貴
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 72 二田理央
監督
山口智
