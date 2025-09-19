¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥³¥¹¥¿¤¬¥·¥É¥Ë¡¼FCÂàÃÄ¡ÄÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò½Ð¹ñ¤Ç¤¤º
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢1Éô¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Ï17Æü¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥³¥¹¥¿¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥³¥¹¥¿¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò½Ð¹ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥³¥¹¥¿¤¬½Ð¹ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØGlobo Esporte¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍÜ°éÈñ49Ëü2000¥ì¥¢¥ë¡ÊÌó1366Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤´¤í¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¡¦¥¢¥ì¥°¥ìÂè8ºÛÈ½½ê¤«¤éÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±ºÛÈ½½ê¤¬ÈëÌ©ÊÝ¸î¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥¹¥¿¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î·ëº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë3ºÐ¤È5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡£
ÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿2023Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢MLS¡Ê¥¢¥á¥ê¥«1Éô¡Ë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÂáÊá¤ÏÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£²Æ¤ËÊì¹ñ¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò½Ð¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß35ºÐ¤Î¥³¥¹¥¿¤Ï2008Ç¯¤Ë¥°¥ì¥ß¥ª¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯¤ò·Ð¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É²¤½£¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â2018Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¤«¤é¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¡£
¥³¥¹¥¿¤ÏÆ±¥¯¥é¥ÖÂàÃÄ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢»ä¤È¥Á¡¼¥à¤ËÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó»þÂå¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¨¥ó¡¦¥í¥Ã¥Ù¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ê¥Ù¥ê¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤Ã¤¿Ì¾¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥ê¥¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£