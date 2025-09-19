´°Á´Éü³è¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡ª¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù½Ð±é¤Ç5Ç¯¤Ö¤êTBS½Ð±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¢¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡È¶Ã°Û¤Î¹â»ëÄ°Î¨¡É¤â
¡¡9·î18Æü¡¢¸µ¡ÖNEWS¡×¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£TBS¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¢¤Ã¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ØT.N.T¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢kyohey¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤«¤é¡ØTBS¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡Ù¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¤Ï¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÖºäÍè¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡Ù¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀîÅç¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤³5Ç¯´Ö¤Î¼ê±Û¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÁ´¤¯¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾Ð¤¤¤¬¡£¼ê±Û¤µ¤ó¤â¡ØËÍ¤â¤¢¤Þ¤ê¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¤È¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ê±Û¤Î¤³¤³5Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¤¯¡È¾ðÊó¡É¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£2020Ç¯¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Ç¤Î³°½Ð¡¦°û¼ò¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¼ê±Û¡£¤½¤Î¸å¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°Ìµ´ü¸Â¼«½Í¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¼ê±Û¤ÏÂà½ê¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢ºÇ¶áÃÏ¾åÇÈ¤ËÉüµ¢¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬13.5¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢Âç¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¡¢2025Ç¯¤Î4·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ¤Ç11.9¡ó¤È¤³¤ì¤Þ¤¿¹â»ëÄ°Î¨¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î8Æü¤Ë¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î´ü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ë¥á¥¤¥óµé¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¡£Ãå¡¹¤ÈÃÏ¾åÇÈ´°Á´Éüµ¢¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù½Ð±é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¡¢X¤Ç¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ë¼ê±Û¡Á¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡Õ
¡Ô¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ã¤Æ¿ôÂ¿¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê±Û¤Î¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ë¼ê±Û½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¤Û¤ó¤È¤Ë»þ¶õ¤ª¤«¤·¤¤¡¢¼ã¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡´°Á´Éü³è¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡£