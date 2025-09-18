【ちびまる子ちゃん】まる子が輝く！ 純金の記念金貨
国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が純金の記念金貨となって登場！ アニメ放送35周年を記念したスペシャルな金貨を紹介しよう。
☆懐かしい第1話の1シーンが描かれた記念金貨をチェック！（写真5点）＞＞＞
ご紹介する「TVアニメ放送35周年記念 ちびまる子ちゃん 公式カラー金貨 」は、1990年1月7日より放送が開始された、漫画家・さくらももこの同名漫画を原作としたTVアニメーション『ちびまる子ちゃん』のTVアニメ放送35周年を記念して発行される純金.9999の金貨。
美しくも艶やかなプルーフ貨面に、記念すべき放送第1話「まるちゃん きょうだいげんかをする」の巻のワンシーンが描かれており、放送当初の90年代のノスタルジーを感じる意匠となっている。
飾り模様や縁取りのレリーフ（凹凸）など、細かな部分にも『ちびまる子ちゃん』の世界観がちりばめられたデザインが唯一無二の魅力を放っており、最新の鋳造技術を尽くした鮮やかな色彩と細やかなレリーフも見事に、金貨は完全未使用のプルーフ品質となっている。
表面には、元首チャールズ3世（英国国王）の肖像を刻印。
金貨は透明カプセルに封入されているので、お手に取って表裏をご覧いただける。
さらに金貨が収められた特製展示ケースは、TVアニメ第1期のエンディング『おどるポンポコリン』がオルゴールで奏でられる特別仕様。
誰もが一度は口ずさんだ名曲を、あの日一緒に観た大切な方とご一緒にどうぞ。
（C）さくらプロダクション/日本アニメーション
☆懐かしい第1話の1シーンが描かれた記念金貨をチェック！（写真5点）＞＞＞
ご紹介する「TVアニメ放送35周年記念 ちびまる子ちゃん 公式カラー金貨 」は、1990年1月7日より放送が開始された、漫画家・さくらももこの同名漫画を原作としたTVアニメーション『ちびまる子ちゃん』のTVアニメ放送35周年を記念して発行される純金.9999の金貨。
美しくも艶やかなプルーフ貨面に、記念すべき放送第1話「まるちゃん きょうだいげんかをする」の巻のワンシーンが描かれており、放送当初の90年代のノスタルジーを感じる意匠となっている。
表面には、元首チャールズ3世（英国国王）の肖像を刻印。
金貨は透明カプセルに封入されているので、お手に取って表裏をご覧いただける。
さらに金貨が収められた特製展示ケースは、TVアニメ第1期のエンディング『おどるポンポコリン』がオルゴールで奏でられる特別仕様。
誰もが一度は口ずさんだ名曲を、あの日一緒に観た大切な方とご一緒にどうぞ。
（C）さくらプロダクション/日本アニメーション