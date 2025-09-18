ロンドン午前は、円安とドル安が混在 ドル円１４７円台前半＝ロンドン為替



ロンドン午前は、円安とドル安が混在している。ドル円はロンドン朝方に147.53付近まで高値を伸ばし、その後は147.05付近まで一時反落も、再び147.40付近まで買われた。足元では147.20-40レベルで高止まりしている。昨日の米ＦＯＭＣで年内あと２回の利下げが示唆されており、連続利下げ観測が株式市場に好感されている。



クロス円はロンドン時間に入ってから買いに勢い付いている。ユーロ円は173.70付近から174.47近辺まで上伸。ポンド円も200.50付近から一時201.27近辺まで高値を伸ばしている。



ドルストレートは、ドル高からドル安に方向転換している。ユーロドルはロンドン朝方までは売りが優勢だった。一時1.1781近辺まで安値を広げた。しかし、その後は買いが優勢となっており、高値を1.1848近辺に伸ばしている。ポンドドルも同様に1.3586近辺を安値に、1.3655近辺に高値を更新している。



ユーロ対ポンドではややユーロ高・ポンド安となっている。このあとの日本時間午後８時には英金融政策委員会（ＭＰＣ）が政策金利を発表する。市場では４．００％での据え置きを織り込んでいる。票割れがどうなるのかが注目されている。事前予想では７対２での据え置き決定が見込まれている。



USD/JPY 147.27 EUR/JPY 174.31 GBP/JPY 201.01

EUR/USD 1.1836 GBP/USD 1.3649 EUR/GBP 0.8672



