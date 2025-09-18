この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本人YouTuberのJukia氏が、自身のチャンネル「イチマルク｜FREE RIDE」で公開した動画で、初来日のアメリカ人旅行者3人組（研修前の同行者／日本好きを語った同行者／もう1人の同行者）を東京観光に案内する様子が反響を呼んでいる。



企画の趣旨は、空港で出会ったばかりの海外旅行者に無料で東京を案内し、ホテルまで送迎するというものだ。Jukia氏は到着ロビーで3人に声をかけ、企画内容を説明。旅行者たちは最初こそ警戒気味だったが、Jukia氏が「誘拐だ！」とジョークを交えつつ無料案内を提案すると、ユニークな人柄に興味を示し、すぐに打ち解けた。



サンディエゴ出身の3人は、研修前の同行者が2年間の研修に入る前の「最後の旅行」として日本を選んだと述べた。日本好きを語った同行者は「僕自身もずっと日本が好きで、文化とか昔からハマってて」と話し、Jukia氏に対して「グッドチョイスだよ！」と喜びを見せた。旅程は東京、富士山、大阪、京都、沖縄を巡る予定で、日本の食べ物やショッピング、富士山からのご来光を楽しみにしているという。



移動中の車内では、日本文化への驚きが語られた。アメリカではトンネル通過時に息を止める遊びがあると紹介し、日本の治安については「日本って電車とかにスマホ置き忘れてもちゃんと戻ってくるんだよね。しかも丁寧に梱包されてるんでしょ？」と感動を示した。



渋谷に到着すると、スクランブル交差点や忠犬ハチ公像を巡った。圧倒的な人出に「見るものが多すぎて目が痛いわ」「疲れてくるね〜」と率直な感想を述べる一方、街の清潔さや人々の身だしなみにも感銘を受け、日本の秩序だった社会に注目した。



夜は居酒屋「かしわ」へ向かった。「日本での初めての食事だよ！」と期待を語る3人の前に、「かしわの甘辛あんかけ」「半熟卵の天ぷら」「ささみカツ」などの料理が並んだ。特にレアで提供される「ささみカツ」や、カリッとした食感の「山芋の唐揚げ」は「マジで美味しいわ！」と好評。料理をシェアして楽しむ居酒屋スタイルについても「全部最高だね！」と声が上がった。



旅の終わりに、日本好きを語った同行者は「Jukiaに会えて、そこからこの旅の雰囲気を作ってくれて、最初から良いエネルギーとか期待感で旅を始められる。僕らにとってはまさにJukiaがそれをやってくれたんだよ！ それが一番のお気に入りの瞬間だったよ」と語り、出会いが旅のハイライトになったと述べた。研修前の同行者は「自分たちじゃ絶対思いつかないようなこと試せたのが最高だった！ あの隠れスポットの店に行けた」と感謝を表した。日本好きを語った同行者は「一番ワクワクしたのは、車の中とかでいろんなこと学べたあの時間だったんだよ」と振り返り、1日を締めくくった。





リンクをコピーする