¶Ã°Û¤Î6ÀïÏ¢È¯MF¤ò¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ß¤á¤è¤¦¡×¡¡ÂåÉ½OB¤¬»ØÅ¦¡ÄÆÀÅÀÎÌ»º¤ÎÌõ¡ÖÁê¼ê¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¡Û°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ï¸ø¼°Àï6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¤·3-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀîºêFW°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ï¸ø¼°Àï6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹âÇëÍÎ¼¡Ïº»á¤¬¡Ö¼é¤ê¤Å¤é¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡°ËÆ£¤Ï8·î16Æü¤Î¥ê¡¼¥°Âè26Àá¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤Ç1¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤³¤«¤éÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï2¥´¡¼¥ë¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÎÂè1Àï¡¢Âè2Àï¤È¤É¤Á¤é¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¸ø¼°Àï5»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Î¾õÂÖ¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ³«»Ï4Ê¬¡¢DF¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¤¤¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ±¦Â¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¡£±¦Â¤Î¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇDF¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÃæ±û¤ØÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¥Ý¥¹¥È¤ò¤«¤¹¤á¤Ê¤¬¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¹âÇë»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£¡Ö¤â¤¦¶î¤±°ú¤¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÀþ¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÂ¤ò½Ð¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È´Ö¤òÄÌ¤µ¤ì¤¿¤é¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¶î¤±°ú¤¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÀ¨¤µ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ËÆ£Áª¼ê¤ÏÎ¾Â½³¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¼Á¤¬6»î¹çÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Æ¤ëÍ×°ø¤Î1¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãæµ÷Î¥¤«¤é¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÈÂª¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë·è¤á¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼«¿®¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Î¾Â¤Ë¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£±¦Â¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æº¸Â¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤·¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸Â¤â¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¿º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤È¤«¤â¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÅÀ¼è¤ì¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ¾Êý¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«DF¤ÏÈô¤Ó¹þ¤ß¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤êÂ½Ð¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼é¤ëÁê¼ê¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤ÇÈô¤Ó¹þ¤á¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦DF¤Î¿´Íý¤È¡¢Èô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¥·¥å¡¼¥ÈÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢Î¾ÊýÂ¿Ê¬¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊóÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ß¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤âFW¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È1.5Îó¡¢2ÎóÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤â¼õ¤±¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥ß¥É¥ë¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«DF¤«¤é¤¹¤ë¤È¼é¤ê¤Å¤é¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²¤½£¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤Ë½éÄ©Àï¤ÈµÕÍ¢ÆþÌ¾¤Ê¤¬¤é¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£¡£º£µ¨¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë