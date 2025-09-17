この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【最新AIツール13選】リアルAIアバター生成AI『Kling AI Avatar』/ボーカル曲・MV生成AIツール『TUNEE』」で、AI情報発信者のミライ氏が、ここ1週間でリリースされた注目のAIツールについて熱く語った。冒頭、ミライ氏は「週間AIツールベスト10で紹介しきれなかったツールを別冊としてまとめて紹介します」と宣言し、リアルなアバター動画を作成できるクリングAIアバターをはじめ、日本語ボーカル曲生成AIチューニー、画像・動画生成AIや、バーチャル試着アプリなど多岐にわたる新機能・新サービスをわかりやすくレポートした。

まず取り上げたのは動画・画像生成AIツール「Kling AI Avatar」。人物画像と音声ファイルを組み合わせてリアルな口パクアバター動画を作れる新機能について、「いかがでしょうか。かなりクオリティは高いと思います」とその完成度を絶賛。有料ユーザー向けの本格機能だが、「falを使えば、従量課金でクリングAIアバターを使うことができます」と利用のコツも紹介した。

次に、日本語のボーカル楽曲やMVまで生成できる「TUNEE」を取り上げ、「チャットで会話しながら日本語のボーカル曲やミュージックビデオを生成可能」と招待制AIツールの新たな可能性をレポート。続けて「バイトダンスの最新画像生成AIモデルを使ったSousaku AI」「Google AI Studioの『ナノバナナ』によるバーチャル試着アプリ」など、革新的AIソリューションを一気に取り上げた。

さらに「AIチャット連携でGmailやGoogleカレンダーと連携可能なManusのコネクタ機能」、「テキストからスライド生成ができるFelo Slide 2.2」、「高速ウェブアプリ生成のMiniMax Lightning Agent」など、実践的な活用法まで網羅。「各種ツールは多くが無料で気軽に試せる」と支持を呼びかけた。

動画の後半では、「GrockコンパニオンAniの髪色変更機能」、「Google Geminiのコード編集やWAV/MP3ファイル分析新機能」、「多言語対応の音声認識モデルQwen3-ASR」「WebサイトのUIを生成できるStitch」など、今すぐ触ってみたい機能が続々登場。ミライ氏は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と締めくくり、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と次回への期待を煽った。

YouTubeの動画内容

02:35

AI音楽生成エージェント「チューニー」で日本語ボーカル楽曲を作る
04:12

最新AIGCツール「創作AI」とGoogleのバーチャル試着アプリ
11:10

精度の高い音声認識モデル「クエン3ASR」と最新UI生成AI

関連記事

ミライ（AI解説者）が語る「AIモードは通常のGoogle検索に変わる！」日本語対応で何が変わるのか

ミライ（AI解説者）が語る「AIモードは通常のGoogle検索に変わる！」日本語対応で何が変わるのか

 AI情報発信者が注目分析―ナノバナナのハイスコア超え！ 画像生成・編集AIモデル「Seedream 4.0」と「AI閣僚」誕生が激震走る週に

AI情報発信者が注目分析―ナノバナナのハイスコア超え！ 画像生成・編集AIモデル「Seedream 4.0」と「AI閣僚」誕生が激震走る週に

 ミライが徹底解説！「Nano Banana超え」も狙う画像生成・編集AIモデル「Seedream 4.0」の実力と使い方

ミライが徹底解説！「Nano Banana超え」も狙う画像生成・編集AIモデル「Seedream 4.0」の実力と使い方
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.75万人 439 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube