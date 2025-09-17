この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【最新AIツール13選】リアルAIアバター生成AI『Kling AI Avatar』/ボーカル曲・MV生成AIツール『TUNEE』」で、AI情報発信者のミライ氏が、ここ1週間でリリースされた注目のAIツールについて熱く語った。冒頭、ミライ氏は「週間AIツールベスト10で紹介しきれなかったツールを別冊としてまとめて紹介します」と宣言し、リアルなアバター動画を作成できるクリングAIアバターをはじめ、日本語ボーカル曲生成AIチューニー、画像・動画生成AIや、バーチャル試着アプリなど多岐にわたる新機能・新サービスをわかりやすくレポートした。



まず取り上げたのは動画・画像生成AIツール「Kling AI Avatar」。人物画像と音声ファイルを組み合わせてリアルな口パクアバター動画を作れる新機能について、「いかがでしょうか。かなりクオリティは高いと思います」とその完成度を絶賛。有料ユーザー向けの本格機能だが、「falを使えば、従量課金でクリングAIアバターを使うことができます」と利用のコツも紹介した。



次に、日本語のボーカル楽曲やMVまで生成できる「TUNEE」を取り上げ、「チャットで会話しながら日本語のボーカル曲やミュージックビデオを生成可能」と招待制AIツールの新たな可能性をレポート。続けて「バイトダンスの最新画像生成AIモデルを使ったSousaku AI」「Google AI Studioの『ナノバナナ』によるバーチャル試着アプリ」など、革新的AIソリューションを一気に取り上げた。



さらに「AIチャット連携でGmailやGoogleカレンダーと連携可能なManusのコネクタ機能」、「テキストからスライド生成ができるFelo Slide 2.2」、「高速ウェブアプリ生成のMiniMax Lightning Agent」など、実践的な活用法まで網羅。「各種ツールは多くが無料で気軽に試せる」と支持を呼びかけた。



動画の後半では、「GrockコンパニオンAniの髪色変更機能」、「Google Geminiのコード編集やWAV/MP3ファイル分析新機能」、「多言語対応の音声認識モデルQwen3-ASR」「WebサイトのUIを生成できるStitch」など、今すぐ触ってみたい機能が続々登場。ミライ氏は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と締めくくり、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と次回への期待を煽った。