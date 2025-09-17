3連休の中日となった9月14日の夜9時前。東京・新宿二丁目にあるゲイクラブ『A』には、オープン前からエントランスに長蛇の列ができていたという。この日は、クラブ『A』のオープン13周年のイベントが開催。事前にスペシャルゲストで小泉今日子が登場するとの告知がされていたのだ。

【写真】ドラァグクイーンの方と顔の大きさを比べるキョンキョン

「入場チケットは当日券のみで4000円。私は昔からキョンキョンのファンで、新宿二丁目に飲みに来たこともあるけど、このクラブに来たのは初めて。この店にキョンキョンが本当にやって来て歌うのかと、ちょっと想像がつきませんでした」

と、実際にイベントに行ったという50代の女性は振り返る。

店舗は雑居ビルの1階に入っており、裏の出入り口や駐車場もなく、100人が入ればギュウギュウ。店がオープンすると、暗い店内には爆音のクラブミュージックが流れて、ド派手に着飾ったドラァグクイーンたちが踊っていたという。

店内の雰囲気が変化したのは、日付が変わった深夜0時半すぎ。店奥にあるステージのカーテンが閉まり、客たちが一斉に詰めかけた。

「ステージから離れた人たちも見られるように、前にいる人たちは座ってくださいというアナウンスがありました」（前出の女性、以下同）

さらに、この日は「写真撮影OK」との許可も。ほどなくして曲のイントロが流れて、ステージのカーテンが開くと、正真正銘、本物のキョンキョンが登場。

「1曲目は、1988年にリリースされた『夏のタイムマシーン』。このイベントの数日前からクラブのSNSで“小泉今日子さんに歌ってほしい曲を大募集”と募っており、この曲がリクエストの第4位だったようです」

ステージの高さは50cmほど。キョンキョンが歌っていたのは、まさに目の前。次に歌ったのは1987年リリースの『水のルージュ』。そして、1989年リリースの『Fade Out』と続く。

「途中、客フロアから“ちゃんと、お水飲んでねー”という声がかかると、キョンキョンも笑いながら“ありがとう！”と言って、ペットボトルを手にして水分補給。かなり盛り上がっていましたが、どこか和やかな雰囲気もありましたね」

リクエスト1位は『あなたに会えてよかった』

イベントに参加したという50代の男性によると、

「キョンキョンが客に向かって“同世代の人が多そうだけど、こんな遅い時間まで大丈夫？”といったことを語りかけると、すかさず“眠いー！”と答えていました（笑）。キョンキョンも“いつもなら、とっくに寝ている時間で、明日も舞台の稽古があって、膨大な量のセリフがあって大変”だと言っていました」

そんな小泉に客からは「長生きしてねー！」といった声があがると、こう答えたという。

「そうね、長生きしないとね。だいぶ、その言葉が似合ってきちゃっているのよね、私たち。みんなも長生きしてねー」

リクエスト第1位の曲が紹介されると、ステージはクライマックスに。

「キョンキョンが“もっとも売れた曲”と紹介して歌ったのは、1991年リリースの『あなたに会えてよかった』。いつの間にかドラァグクイーンさんたちもステージにあがっており、店内みんなで“あなたに会えてよかったーー！”との大合唱でした」（前出の男性）

当初はリクエスト上位の4曲を歌うと告知されていたが、テンションがあがった様子の小泉は、こう言ってラストの曲を紹介した。

「せっかくだから盛り上がる曲やりますか？ みんなも歌ってね！ 『学園天国』！」

追加1曲という嬉しいサプライズ。

「Are you ready？」「Yeah！！」

キョンキョンの掛け声に合わせて、店内がひとつに。

昔から新宿二丁目には飲みに来ていることを明かしている小泉。こんな貴重なステージもやっちゃうんだから、キョンキョンのファンはやめられない。