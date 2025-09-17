9月15日、3人組ユニット「Number_i」が新曲『Numbers Ur Zone』を配信リリースした。早くも注目を集めているが、岸優太のファンからは悲痛な声があがっているようで──。

同曲は、9月22日にリリースするNumber_iの2枚めのフルアルバム『No.II』の収録曲で、先行配信された。

「激しいラップとテンポの速いメロディが特徴的。15日からNumber_iの公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオも公開され、3人の振り付けも注目を集めています。Number_iはこのアルバムを引っさげて、10月から12月にかけて全国ツアーを開催します」（スポーツ紙記者）

YouTubeで公開されたミュージックビデオは、9月17日昼時点で460万回再生を超え、早くも高い反響を見せている。ただ、リリース直後からXでは、

《岸くんの何種類もある歌声っていつ聞けるの？》

《 岸くんのきれいな歌声どこ行ったー？？？》

《欲を言えば、もう少し岸くんのメロディアスな歌声が聴きたいなって……》

など、岸の歌に対する悲痛な声が聞かれているのだ。

「King ＆ Prince（以下、キンプリ）時代、岸さんは音域が広く、伸びのある高音の歌声がファンから好評でした。ただ、Number_iはヒップホップ調の楽曲が多いため、以前からSNSでは『岸くんの強みが発揮されてない』というファンの声も散見されていたのです。

今回の曲は、岸さんの低音でのラップが好評ですが、やはり彼のきれいな歌声を聞きたい人も多いようです。8月に配信された『未確認領域』では、岸さんが高音で歌いあげるパートがあったため、よりそうした歌が求められたのだと思われます」（芸能記者）

岸は、平野紫耀、神宮寺勇太とともに2023年にキンプリを脱退し、Number_iとして活躍の幅を広げている。キンプリ脱退から2年が経つが、“課題” も浮き彫りになっているという。

「Number_iはテンポが速く、低音のラップ調の曲が多いためか、SNSでは『歌詞が聞き取れない』という意見もあがっていました。今回の曲も、そうした印象を受ける人もいたようです。3人の古巣であるキンプリは当初、デビュー曲の『シンデレラガール』を筆頭に “王道アイドル” として認知されたものの、ヒップホップ調の『ichiban』や『Magic Touch』などで楽曲の幅を広げていきました。

Number_iも、2024年4月にはバラード調の楽曲『Blow Your Cover』をリリースし、ファンからも好評でした。今後、岸さんはもちろん、3人の持ち味が発揮されたラップ以外の曲も増えるかもしれません」（前出・芸能記者）

岸の歌は、たくさんの人を魅了する可能性を秘めているはずだ。