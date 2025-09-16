この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【Windows 10終了・買換】10万円で揃うミニPCのパソコンセットを紹介します。高性能で低予算ならこれですね

YouTubeチャンネルで人気のIT・ビジネス書作家・戸田覚氏が、「【Windows 10終了・買換】10万円で揃うミニPCのパソコンセットを紹介します。高性能で低予算ならこれですね」と題した最新動画を公開。迫るWindows 10のサポート終了と、パソコン買い替え需要が急増する今、予算10万円で揃う高性能なミニPCセットの魅力を徹底解説した。



冒頭で戸田氏は「2025年10月にWindows10のサポートが終了します。これを機にパソコン買い替えを考えている方も多いですよね」と時事背景に触れた上で、「10万円セットミニPCは、ノートパソコンより手頃なのに高性能な環境が作れる」とオススメ理由を熱弁。「この価格でこの性能って、ノートパソコンではまずありえないんですよ。そこが、ミニPCの良さですよね」と独自の視点を繰り返し強調した。



注目は、戸田氏が実際に“10万円セット”を組むための選択ポイントを詳細に解説した点だ。モニターは「27インチ」「できれば4K、最低でも2560×1440解像度以上」を推薦。「モニターって毎日見るもの。見て長時間作業するものじゃないですか。パソコンの性能が高くても、モニターが見づらいとやっぱりストレス溜まるんですよ」と納得の理由を挙げた。



セットに欠かせないキーボードやマウスも実際の商品名と価格例を挙げて、「安すぎるものはストレスのもと。約7,500円は最低ライン」とアドバイス。モニターも機能や価格の異なる複数モデルを紹介し、1万円程度の選択差が全体の予算に大きく影響することを丁寧に解説した。



ミニPC本体については「7万円台でRyzen 7 8745HS搭載、メモリ32GB、SSD 1TBのモデルが狙い目」と具体的に3社のモデルを比較。「ミニPCは約7万円出せば3～4年は余裕で使える」「どれを選んでも性能差はほぼ無いので、拡張性や価格・保証など、自分の用途に合わせて選べばOK」とユーザー目線でまとめた。



さらに「この価格帯でモニター・マウス・キーボード・ミニPCが全部揃って大満足。Word、Excel、PowerPoint、Teams、オンライン会議もサクサク。4K動画編集もそこそこいけます」と、実際のビジネスシーンやクリエイティブ作業にも十分通用するスペックであることを強調した。



記事のラストでは、「ミニPCは快適。将来本体だけ交換・周辺機器はそのまま使い回せるのも大きな魅力」と総括。「10万円のミニPCセット、Windows10サポート終了で買い替え検討中の方は、ぜひ選択肢の一つに」と語り、チャンネル登録や最新価格チェックも呼びかけて動画を締めくくった。