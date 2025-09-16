ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングが展開するトータルビューティーケアブランド「LUX（ラックス）」は、ブランド史上初となる「名探偵コナン」とのコラボレーションを「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」にて9月16日より開始した。

本コラボでは、謎解きクリエイターの松丸亮吾さん率いるRIDDLER（リドラ）監修のオリジナル謎解きや交通広告などを展開。「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」の世界観と「名探偵コナン」の物語が交錯する参加型の企画を通じて、子どもから大人まで楽しめる。

怪盗キッドからの予告状！ 3つの謎解きに参加してオリジナルステッカーが当たるチャンス

9月16日、18日、20日の3日間にわたり、「ラックス スーパーリッチクリスタル」にまつわる謎解きが1日1題ずつ出題される。コナンたちキャラクターのヒントを手がかりに、全問正解を目指そう。解答をSNSにシェアした人の中から抽選で、LUX×「名探偵コナン」オリジナルステッカーがプレゼントされる。

【参加方法】

1．特設サイトよりオリジナルの謎解きに参加

2．回答を特設サイトに入力し、結果をSNSにて共有

3．抽選で各日1,000名にLUX×「名探偵コナン：オリジナルステッカーを進呈

【当選人数】

各日1,000名、合計3,000名

【景品】

LUX×「名探偵コナン」オリジナルステッカー

昼夜で変化する交通広告も登場

9月22日より全国100カ所のバス停にて、ラックスと「名探偵コナン」のコラボによる特別ビジュアルの交通広告が掲出される。

この広告では、人気キャラクターたちと「ラックス スーパーリッチクリスタル」の“クリスタルのような輝き”が融合し、謎解きの世界観を視覚的に演出。中でも、“昼夜で2つの表情を見せる”特殊ポスターは、日中と夜間、それぞれ異なるビジュアルが現われるという仕掛けにより、見る時間によって異なる体験が楽しめる。

【交通広告概要】

掲出期間：9月22日（月）～10月5日（日）

掲出場所：全国のバス停100カ所

※広告をご覧になる際は、周囲のお客様へご配慮ください。

(C)GA/S・Y・T