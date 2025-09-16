原英莉花が優勝した米下部ツアーのレベルとは？元・世界ランク1位に突撃取材

原英莉花が８月１７日、「ワイルドホース女子クラシック」を制した。米下部エプソンツアーで初勝利を挙げたことで、来季のレギュラーツアー出場権も獲得した。

「赤字になる選手もいる」女子プロが下部ツアーの厳しさを語る

原英莉花／７月下旬のカセラ・ゴルフ選手権

初参戦の米下部ツアーで出場した１６試合全てで予選通過し、トップ１０入り９回。（９月２日現在）。今年は「レギュラーツアーの出場権獲得」と「少なくとも１勝」を目標に掲げていたため、達成できたことになる。

原は国内ツアーでメジャー３勝を含む通算５勝をあげ、実績は申し分ない。その実力を遺憾無く発揮し、順調な１年を過ごしているように見受けられる。だが、７月下旬に話を伺ったところ、「もっとこう、すんなりいけるかなって」と下部ツアーのレベルの高さを感じていた。

本当のところ、下部ツアーのレベルはどうなんだろうか？

ネリー・コルダ／６月上旬のショップライトLPGAクラシック

２０１６年に下部ツアーに出場、翌年からレギュラーツアーへ昇格

今年４５周年を迎えた下部ツアーは、レギュラーツアーの登竜門に位置付けされる。今年は米国１４州で２０試合が開催。賞金総額は５００万ドル（約７億４５００万円）。世界ランキング１位に上り詰めたネリー・コルダ（米国）、ステイシー・ルイス（米国）、朴仁妃（韓国）をはじめ、今までに６００名以上が下部ツアーからレギュラツアーに昇格した。

ヤニ・ツェン（台湾）が、率直な印象を語ってくれた。「（レギュラーツアーで戦う）準備ができている選手と、もうちょっと経験を積んだ方が良いかも、という両方の選手が入り混じっている気がしました」

ヤニ・ツェン／カセラ・ゴルフ選手権練習日

下部ツアーデビュー戦

元世界ランキング１位で３６歳のヤニは、７月下旬に下部ツアーデビューした。その２週間後に全英女子オープンを控え、調整の目的で出場したのだった。「（その試合の）コースセッティングは、かなりタフでしたよ。（米国ニューヨーク州のコースは）もちろん全英とは全く違ったんですが、試合の中でしか感じられないことがあるんで、良い調整となりました」

その試合を通して、同組の選手らの気迫も感じたという。「『上のツアーに行くんだ』という夢を叶えるため、強い気持ちでプレーし続けることが大事なんだなと感じました。やはり、下部ツアーに留まっていても稼げないですから。宿泊費や交通費など個人の出費に対し、限られたわずかな賞金では赤字になる選手もいるはず」

馬場咲希／８月下旬のCPKC女子オープン

昨年下部ツアーに出場し、最終予選会で出場権を獲得

今季のレギュラーツアーの賞金総額は1億３１００万ドル（約２０３億円）。下部ツアーはその２９分の１。生活できるかどうか、サバイバルな世界。下部ツアーには、プロになりたての若手から調整するベテランまで、様々な選手が集っているのである。

写真=南しずか

PHOTO&TEXT Shizuka MINAMI

●みなみ・しずか／東京都出身。 2009 年より米女子ゴルフツアーを取材。ゴルフ雑誌や「ナンバー」「SportsIllustrated」などスポーツ誌に写真を提供。