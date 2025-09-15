井上尚弥に完敗も…アフマダリエフのファイトマネーは8億超え!?　ウズベクメディアが伝えた敗者の得た“富”「歴史に刻まれる」

試合に敗れながらも莫大なファイトマネーを手にしたというアフマダリエフ(C)Getty Images

敗れはしたが、果敢な挑戦を経て手にしたものは計り知れなかった。

9月14日に名古屋のIGアリーナで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0で判定勝ち。元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（ともに米国）と並ぶ、史上最多タイとなる世界戦26連勝を飾った。

緻密に練り上げた作戦を実行し、真吾トレーナーと共に構築したアウトボクシングで試合を完全に支配した井上。その圧倒的なパフォーマンスを前に成す術を失ったアフマダリエフは、12ラウンドを通して付け入る隙を見出せず。戦前に「総合力では俺が上」と豪語していた自慢のパワーも、異常なスキルを発揮したモンスターを前に発揮できなかった。

もっとも、敗れても彼は価値あるものを得ていた。ウズベキスタンのニュースサイト『Zamin』が伝えたところによれば、この一戦の賞金総額は2000万ドル（29億6000万円）で、井上は75％にあたる1500万ドル（約22億2000万円）の保証に加えて、ボーナスで400万ドル（5億9000万円）を獲得。一方のアフマダリエフは、100万ドルのPPVボーナスを含めた総額600万ドル（約8億8800円）という巨額のファイトマネーを得たという。