設営3秒で極上の座り心地。コールマンの「インフィニティチェア」がたまらん
今回は、コールマンの「インフィニティチェア」をご紹介。最近、温泉などにも置いてあるのをよく見かける、リクライニングが可能な人気のチェアです。
そんな人々を虜にするインフィニティチェアの魅力を、お伝えしていきます。
座ったままリクライニング可能
「インフィニティチェア」は、座ったままリクライニング操作ができます。
まずアームレスト横のロックレバーが解除されていることを確認しましょう。ゆっくり後ろに自分の体重をかければ背もたれや足置き部分がゆっくりと動くんです。特別な操作は何も必要ないのでめっちゃ簡単です。
逆にチェアを固定したいときは怪我をしないようにしっかりロックをかけてくださいね。
取っ手付きで持ち運びラクラク
使用時のサイズは最大で約1660mm×690mmですが収納時は約140mm×690mmとかなりコンパクトに折りたたむことができます。
取っ手付きなので折りたたんだ後は手で持ち運ぶことができるのもうれしいポイントなんです◎
設営するときもチェアを開くだけなので約3秒で簡単に設営できますよ。
さらに上の究極体験へ
サンシェードとカップホルダーは通常別売ですが、最初からセットになった「インフィニティチェアマックス」もあります。フルリクライニングなのでより快適に過ごすことができるアイテムとなっています。
サンシェードはシートを垂らせば顔の日焼け防止や周りの視線などもカットできます。夏の海辺に持っていって使う時にも重宝しそうです。
また、足元のカーフクッションが足腰への負担を軽減、手触りの良い天然木をアームレストに使用するなどまさに究極の体験にふさわしい設計です。極めつけはカップホルダーで、アームレストの横に携帯や飲みものを置くことも可能なんです。
これはぜひ手に入れたいアイテムですね！
