Image: Amazon.co.jp

この記事は2024年11月16日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

今回は、コールマンの「インフィニティチェア」をご紹介。最近、温泉などにも置いてあるのをよく見かける、リクライニングが可能な人気のチェアです。

そんな人々を虜にするインフィニティチェアの魅力を、お伝えしていきます。

コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営
8,889円
Amazonで購入する
PR
8,880円
楽天で購入する
PR
8,880円
Yahoo!ショッピングで見る

座ったままリクライニング可能

インフィニティチェア」は、座ったままリクライニング操作ができます。

まずアームレスト横のロックレバーが解除されていることを確認しましょう。ゆっくり後ろに自分の体重をかければ背もたれや足置き部分がゆっくりと動くんです。特別な操作は何も必要ないのでめっちゃ簡単です。

逆にチェアを固定したいときは怪我をしないようにしっかりロックをかけてくださいね。

取っ手付きで持ち運びラクラク

使用時のサイズは最大で約1660mm×690mmですが収納時は約140mm×690mmとかなりコンパクトに折りたたむことができます。

取っ手付きなので折りたたんだ後は手で持ち運ぶことができるのもうれしいポイントなんです◎

設営するときもチェアを開くだけなので約3秒で簡単に設営できますよ。

さらに上の究極体験へ

サンシェードとカップホルダーは通常別売ですが、最初からセットになった「インフィニティチェアマックス」もあります。フルリクライニングなのでより快適に過ごすことができるアイテムとなっています。

サンシェードはシートを垂らせば顔の日焼け防止や周りの視線などもカットできます。夏の海辺に持っていって使う時にも重宝しそうです。

また、足元のカーフクッションが足腰への負担を軽減、手触りの良い天然木をアームレストに使用するなどまさに究極の体験にふさわしい設計です。極めつけはカップホルダーで、アームレストの横に携帯や飲みものを置くことも可能なんです。

これはぜひ手に入れたいアイテムですね！

コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営
8,889円
Amazonで購入する
PR
8,880円
楽天で購入する
PR
8,880円
Yahoo!ショッピングで見る
コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェアマックス ベージュ フルリクライニング 折り畳み 2185864
16,580円
Amazonで購入する
PR
20,268円
楽天で購入する
PR
19,967円
Yahoo!ショッピングで見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。