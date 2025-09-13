この記事は2024年11月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。

暮らしに便利なグッズを販売するRISU（リス）の中でも、アウトドアやキャンプ用品の収納で人気なのが「トランクカーゴシリーズ」。おすすめは収納ボックスを重ねて縦に連結できるツールコンテナ「スタックカーゴ S-6」と「スタックカーゴ S-4」です。

重ねられる収納ボックスはあっても、結局は両手で抱えて持たなければいけない商品が多いですが、この商品なら連結して片手で持つことができるんです。

リス TC スタックカーゴ 6L S-6 グリーン 日本製 S-6 2,759円 Amazon で見る PR 2,780円 楽天で見る PR PR 3,729円 Yahoo ショッピング で見る

リス(RI SU 収納 ボックス トランクカーゴ スタックカーゴ 約4L グリーン 日本製 S-4 ツールボックス 屋外 収納 キャンプ 防水 GHON184 2,673円 Amazon で購入する PR 2,480円 楽天で購入する PR PR 2,780円 Yahoo! ショッピング で見る

機能性も収納力も抜群

「スタックカーゴ S-6」のサイズは幅36.5cm×奥行18.3cm×高さ18cm。深型のコンテナボックスになっているので、高さのあるグッズも収納できてめちゃくちゃ便利です。収納できる容量も約6.5Lと十分すぎる収納力で、30cmのペグやハンマー、OD缶なども持ち運ぶことができます。

「スタックカーゴ S-4」の方は、幅と奥行は「S-6」と全く同じで高さが12.8cmと違うだけの浅めのコンテナボックスです。収納物の出し入れがしやすく、荷物がそこまで多くない時にコンパクトに持ち運ぶことができます。最大容量は約4Lです。

キャンプやアウトドアで活躍するのはもちろん、釣り道具やバイク用品をまとめて収納したり、包帯や消毒液などを収納して救急箱としても使うことができる有能すぎるアイテムなんです。

サイズ違いでも連結可能

最大の特徴は、「スタックカーゴ」同士を積み重ねて連結できること。バックル構造でしっかり固定できて、耐荷重は約18kgと頑丈な仕様になっています。

しかも「スタックカーゴ S-6」と「スタックカーゴ S-4」のサイズ違いでも高さが違うだけなので連結が可能なんです。持ち運ぶ荷物の量に応じて、組み合わせて連結できるなんて画期的すぎますよね。

そして便利ポイントはまだまだあって、連結バックルにはベルトなどを通すことができるので、ご自身でベルトを用意すれば肩掛けでの持ち運びも可能。両手をフリーにして移動ができるんです。もう本当に「ありがとう！」って感じですね。

別売のトレーや仕切り板でさらに便利

細かい部品などを分けて収納したい時には、別売のS-6・S-4専用「スタックカーゴ トレー」が便利です。

用途に応じて区分けできる長・短2種類の仕切り板も付いているので、さまざまな道具・小物のサイズや形に対応できますよ。短い仕切り板用のギザギザは細かく設置されていて、収納物に合わせてジャストサイズに微調整も可能です。

また、「スタックカーゴ S-6」の方はさらに専用の仕切り板「スタックカーゴ 仕切板 S-6専用 2個セット」と組み合わせれば、もう収納力オバケ過ぎるアイテムが完成します。

同社シリーズ製品の「トランクカーゴ」の中に「スタックカーゴ」をまとめて収納することも可能なので、互換性もバッチリです。

