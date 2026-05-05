韓国を代表する女優チョン・ジヒョンの、夜の街で見せた私服姿に注目。ラフな装いにもかかわらず、どこか洗練された雰囲気をまとった姿に、「本当に44歳？」と驚きの声が上がっています。 “白でつなぐ”計算されたシンプルコーデ この日、チョン・ジヒョンはブラウンの羽織りに、インナーとパンツ、さらに足元のスニーカーまでを白で統一。シンプルな配色ながら、縦のラインを自然につなぐことで、全