『アクスタってただの板じゃないですか』。そんなタイトルの漫画作品がSNS上に投稿されている。作中で描かれるのは、タイトルの通り「アクリルスタンド（アクスタ）」に関する疑問。アニメのキャラクターや俳優のアクスタはなぜ流行しているのか。アクスタと一緒に出掛け、アクスタとともに写真を撮ることの魅力は何なのかーー。 【漫画】『アクスタってただの板じゃないですか』を読む そんな疑問を感じ