news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「横転事故“車乗ると人格変わる”容疑者の母親が取材で」についてお伝えします。◇車道に横転した1台の車。警視庁によりますと、5日午前10時すぎ、東京・文京区の交差点で、軽自動車と乗用車が衝突する事故が起きました。この事故で、軽自動車を運転していた25歳の男が逮捕されています。容疑者の男のほか、事故に巻き込まれた歩行者4人のあわせて5人が病院に搬送されましたが