情報収集や日常の共有、暇つぶし…若者や現役世代にとっては当たり前のツールとなっているSNSですが、実はシニア世代にもじわじわと浸透しているようです。 【グラフで見る】シニア世代はどのSNSを使っている？年代別の利用率 「60代の9割超」「80代前半の約半数」何らかのSNSを利用 NTTドコモのモバイル社会研究所は先月、シニア世代のSNS利用に関する調査結果を発表しました。今年1月実施された調査（対象：60歳