コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「ちゃんとメイクしているのに垢抜けない」「なぜか古い印象に…」その原因、実は眉メイクにあるかも。無意識に続けている描き方が損している可能性も。今回は損する眉メイクの共通点と改善方法を解説します。【詳細】他の記事はこちら「ちゃんとメイクしているのに、なんだか垢抜けない」「顔がぼんやりして見える」「なぜか古い印象になってしまう…」そんな違和感を感じたことはあ